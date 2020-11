Lydia Peeters botst met De Lijn over elektrische bussen

De Lijn zal haar nieuwe elektrische bussen pas in 2027 - twee jaar later dan gepland - de weg op kunnen sturen. Maar Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) pikt de vertraging van het miljardenproject niet.

De ambitieuze doelstelling om de komende jaren massaal veel elektrische bussen in te zetten voor het openbaar vervoer in Vlaanderen zet de relaties tussen De Lijn en Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters onder spanning.

Volgens het regeerakkoord moet De Lijn 'uiterlijk in 2025 de stadskernen alleen nog emissievrij bedienen'. De vervoersmaatschappij, die vandaag amper zes e-bussen bezit, schreef daarom in december een gigantische aanbesteding uit voor de aankoop van 970 zuiver elektrische bussen, inclusief laadinfrastructuur. Tegen 2025 wilde De Lijn die voertuigen allemaal in dienst nemen.

Maar het complexe project, waaraan een prijskaartje boven 1 miljard euro hangt, geraakt moeilijk uit de startblokken. Deze zomer zette de raad van bestuur de aanbesteding een half jaar on hold. De Lijn wil de aankoop meer spreiden om beter in te spelen op evoluties in de markt, waardoor de laatste bussen pas twee jaar later geleverd worden. 'We gaan over naar gefaseerde aankopen, waarbij we de laatste bussen in 2027 op de markt brengen', zegt Roger Kesteloot, topman van De Lijn.

Minister Lydia Peeters pikt dat uitstel niet. 'De Lijn wilde in 2017 al elektrische bussen kopen', zegt ze aan De Tijd. 'Deze zomer bleek het lastenboek niet goed. In november staan we nog nergens. Iedereen rijdt tegenwoordig met elektrische bussen en wij zeggen: in 2027. Dat kan toch niet?'

Oplaadpunten

De aankoop van de e-bussen vormt niet het enige struikelblok in het mammoetproject. Ook het opladen van die bussen vergt nog veel voorbereiding. Zo installeerde De Lijn in september een snellaadpunt aan een halte in Leuven. Uit een interne analyse, die de raad van bestuur onlangs besprak, bleek evenwel dat 's nachts opladen in de stelplaats beter en goedkoper is. 'Daarvoor is een aanpassing van de stelplaatsen en de onderhoudscentra nodig', zei Kesteloot donderdag bij de aankondiging van een partnerschap met netbeheerder Fluvius. Bovendien bestaan nog tal van onzekerheden, onder meer over de autonomie van de nieuwste generatie e-bussen. Volgens insiders is het daardoor onrealistisch dat De Lijn in 2025 alle stadskernen volledig elektrisch zal bedienen.

Karen Van der Sype, de woordvoerster van De Lijn, beklemtoont dat de eindambitie in het Vlaamse regeerakkoord in 2035 ligt. Dan moeten alle bussen in heel Vlaanderen emissievrij rijden. Om de 'tussentijdse doelstelling' van 2025 te realiseren, wil De Lijn volgens de woordvoerster niet alleen een beroep doen op haar eigen volledig elektrische bussen. Het bedrijf rekent ook op e-bussen van privé-exploitanten en hybride bussen, die dankzij geofencing in stadskeren automatisch elektrisch zouden rijden. Maar Lydia Peeters verwerpt die mogelijkheid. 'Een hybride bus, dat klinkt mooi, maar je rijdt vooral op diesel', zegt de minister. 'In 2025 moeten de centra bediend worden door elektrische bussen, niet door hybride bussen.'