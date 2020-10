Lydia Peeters gunt liberale vakbond zetel bij De Lijn

De raad van bestuur van De Lijn telt een extra lid. De liberale vakbond ACLVB krijgt een zetel in het belangrijkste orgaan van de vervoermaatschappij. Dat heeft de Vlaamse regering deze lente beslist.

In tegenstelling tot bij de NMBS mogen de twee grote vakbonden (ACV en ACOD) bij De Lijn van oudsher elk een waarnemer in de raad van bestuur afvaardigen. Die situatie leidt regelmatig tot problemen omdat de militante socialistische vakbond ACOD keer op keer in aanvaring komt met de directie.