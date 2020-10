MR-spin Olivier Henin ruilt spoorweb voor luchtvaart

De NMBS moet op zoek naar een nieuwe CFO. Financieel directeur Olivier Henin verlaat het spoorbedrijf eind dit jaar.

Dat meldde de nieuwssite LN24 dinsdag en bevestigde Henin aan De Tijd.

Henin (48) staat bekend als een van de meesterbreinen van de MR. De man uit Andenne ging in 2001 aan de slag op het kabinet van toenmalig federaal minister Didier Reynders. In 2007 promoveerde Henin tot kabinetschef van de vicepremier. Die functie hield hij liefst acht jaar vol, opmerkelijk lang voor een minister die zijn topmedewerkers aan de lopende band naar allerhande topfuncties loodste.

Pas in 2015 verhuisde Henin naar de NMBS. Hij volgde toen Michel Allé op, die met pensioen ging. Henin krikte de operationele winst stelselmatig op en bouwde de gigantische schuldenberg, die nog altijd meer dan 2 miljard euro bedraagt, stap voor stap af, tot de coronacrisis roet in het eten gooide. Door de vele wissels en pensioneringen aan de top is Henin het directielid met de langste staat van dienst bij de NMBS.

Henin wordt door velen als briljant omschreven. Met zijn achtergrond van kabinetschef slaagt hij er als geen ander in dossiers razendsnel te analyseren. Henin werkt keihard en is dag en nacht beschikbaar. Over zijn privéleven of passies is amper iets geweten, behalve dat hij fan is van voetbalclub Anderlecht en basketbal.

Volgens LN24 had de Waal geen zin zijn zesjarig mandaat bij de NMBS te verlengen. Terwijl het spoor bulkt van experten die gepassioneerd praten over locomotieven en wissels, toonde de koele Henin nooit veel interesse voor het operationele aspect. Veel vrienden maakte hij niet bij de collega's. 'Ik denk dat hij vindt dat alle anderen dommeriken zijn', zegt iemand die de spoorwereld goed kent. 'Dat kan wat vermoeiend zijn.'

Luchtvaart

Henin ruilt de spoorsector nu voor de luchtvaart. Hij wordt financieel directeur van Blueberry. Die holding ontstond eerder dit jaar als joint venture van Sabena Aerospace (het vroegere onderhoudsbedrijf van Sabena) en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). FPIM en Sabena Aerospace namen begin dit jaar de Belgische luchtvaarttoeleverancier Sabca over van het Franse Dassault. Henin was erg nauw betrokken bij die deal. De liberaal is niet alleen ondervoorzitter van de FPIM, maar is ook bestuurder bij Sabena Aerospace (Engineering) én bij opvolger Blueberry (en ook bij de luchthavenuitbater Brussels Airport Company).

Bij Blueberry, dat zowel Sabca als Sabena Aerospace overkoepelt, komt Henin terecht bij een bedrijf dat met een omzet van 250 miljoen euro en 1.200 werknemers een pak kleiner is dan de NMBS. Bovendien wordt de liberaal geen nummer één maar financieel directeur. 'Men stelt me een leuke uitdaging voor en ik heb er zin in', zegt hij in een korte reactie.