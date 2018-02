Maandag 'ernstige hinder' in Brussel door MIVB-staking

De christelijke vakbond ACV is niet te spreken over de staking. 'De disfuncties bij Field Support moeten opgelost worden. Maar de staking van volgende maandag is een manipulatie met als doel de verantwoordelijke van Field Support aan de kant te schuiven (...) en bepaalde privileges te behouden voor sommige vakbondsafgevaardigden', vindt het ACV. "Het is niet serieus en zelfs onverantwoordelijk om een staking te voeren voor enkele individuele belangen en ten nadele van de collectieve belangen.'