Maersk jaagt eerste containerschip door poolijs

Door de klimaatopwarming kan de Deense scheepvaartreus voor het eerst een containerschip laten varen via de Noordelijke zeeroute in het poolgebied.

De Venta Maersk, een middelgroot vaartuig dat tot 3.600 containers kan vervoeren, vertrekt nog deze week met een lading bevroren vis vanuit het Russische Vladivostok naar Sint-Petersburg. Dat het schip daarvoor de Noordelijke zeeroute neemt - via de Beringstraat tussen de VS en Rusland en langs de Noordkust van Rusland - was tot voor enkele jaren ondenkbaar. Door het dikke poolijs was de waterweg nagenoeg nooit bevaarbaar.

Maar de opwarming van de aarde brengt daar nu verandering in. Omdat de ijslagen beginnen te smelten, blijkt de Noordelijke zeeroute stilaan wel een optie te worden voor scheepvaartbedrijven. Al blijft de route slechts enkele maanden per jaar bevaarbaar.

De voorbije jaren stuurde het Chinese Cosco al meerdere schepen met zware industriële onderdelen via de Russische route. In de zomer van vorig jaar transporteerde een Russische tanker ook al vloeibaar aardgas via deze zeeweg.

Alternatief voor Suez-kanaal?

Maersk heeft nu dus de primeur om als eerste scheepvaartbedrijf containers via deze route te vervoeren. Maar een evidentie is dat niet. De Venta Maersk, die nu nog aangemeerd ligt in Vladivostok, is een nieuwe type containerschip dat speciaal ontworpen werd om makkelijker door ijs te varen. Maar om zijn bestemming te halen, zal het Maersk-schip dan nog begeleid moeten worden door twee krachtige ijsbrekers. Aan de Financial Times benadrukte Maersk dan ook dat het om een proefproject gaat, bedoeld om te achterhalen hoe het de Noordelijke route optimaal kan commercialiseren.