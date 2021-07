Marc Coucke investeert in 'Booking.com voor truckers'

Het digitale platform OTRA, waarmee truckers een van de schaarse bewaakte parkeerplaatsen kunnen reserveren, richt zich vooral op de grotere transportbedrijven.

OTRA is het geesteskind van Sven Bols en Isabel Corne: respectievelijk de voormalige CEO en CFO van het beveiligingsbedrijf Verisure. Ze richtten het bedrijf twee jaar geleden op. Bols en Coucke kenden elkaar al langer, waardoor de pitch van OTRA sneller opviel tussen de honderden investeringsdossiers die Coucke met zijn vennootschap Alychlo op zijn bord krijgt. Hij ziet in OTRA ‘het Booking.com van de truckservice’.

Volgens Bols is het via OTRA voor het eerst mogelijk een beveiligde parkeerplaats voor vrachtwagens te reserveren. Via het platform hebben truckers en hun fleetmanagers een realtimezicht op het aantal beschikbare plaatsen op de betaalde parkings.

Zeker voor transportbedrijven die dure spullen vervoeren, van medicijnen tot iPhones, kan dat een oplossing zijn. Nu staan chauffeurs regelmatig voor een volle bewaakte parking en moeten ze binnen de nog toegelaten rijtijd alsnog op zoek naar een alternatief.

'Er is in het algemeen een groot tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Aanbieders van private parkeerplaatsen, die betalend zijn, hebben het moeilijk om een goed businessmodel op te bouwen', zegt de directeur van Transport en Logistiek Vlaanderen, Lode Verkinderen.

Onderzoek van Eurostat wijst uit dat er dagelijks in Europa tot 100.000 parkeerplaatsen voor vrachtwagens te kort zijn. Mede daardoor wordt criminaliteit, na filedruk, als belangrijkste pijnpunt in de sector gezien. Jaarlijks wordt in Europa voor 8,2 miljard euro aan diefstal en schade bij vrachtwagens gemeld.

Samen met de overheidsinvesteringsmaatschappij PMV pompt Coucke vers kapitaal in de start-up. Om hoeveel geld het precies gaat, willen PMV en Alychlo niet kwijt. Wel staat vast dat Alychlo na de kapitaalverhoging 30 procent van de aandelen in handen heeft en PMV 17 procent. Het oprichtersduo Bols en Corne houdt de resterende meerderheid.

Winner takes all

Voor Coucke is deze kapitaalverhoging nog maar een begin. ‘Bij dit soort dingen geldt heel duidelijk: winner takes all. Daarom is het zo belangrijk dat OTRA snel groeit’, aldus Coucke. Het bedrijf heeft nu een tiental werknemers, van wie bijna de helft in de verkoop werkt. In heel Europa worden nu bewaakte vrachtwagenparkings gezocht die willen meedoen.

Het netwerk van OTRA bestaat nu nog uit één truckstop: die van Truckstop 26bis in Heusden-Zolder. Maar tegen eind dit jaar moeten 34 truckparkings onder contract staan en moeten 50 transportbedrijven het systeem gebruiken. Eind 2022 moet dat zijn opgelopen tot 50 parkings en 100 bedrijven. OTRA verdient zijn geld door commissies te vragen aan de truckstops en transportbedrijven.

Simulaties wijzen uit dat uitbaters van vrachtwagenparkings de investering in zes tot negen maanden terugverdienen. Sven Bols Mede-oprichter OTRA

Truckstops die willen meedoen moeten investeren in een uitgebreid beveiligings- en identificatiesysteem, waarmee gevolgd kan worden welke truck wanneer binnen- en buitenrijdt en waar de chauffeur verblijft. ‘Simulaties wijzen uit dat uitbaters van vrachtwagenparkings die investering in zes tot negen maanden terugverdienen’, zegt Bols.