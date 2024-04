Marc Zwaaneveld, keiharde saneerder die goed staat bij de vakbonden...

Als straks een deal uit de bus valt voor een doorstart bij het noodlijdende Van Hool, is die op het conto te schrijven van crisismanager Marc Zwaaneveld. Een saneerder die goed ligt bij de vakbonden, een duidelijke leider zonder haantje-de-voorste-trekken, een keiharde onderhandelaar zonder profileringsdrang. 'Als hij genoeg tijd had gekregen, had hij het schip van koers kunnen doen veranderen.'