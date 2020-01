Märklin-treinen kruipen uit kelder

Tien jaar na het faillissement ziet de Duitse miniatuurtreinbouwer Märklin zijn populariteit stijgen.

‘De stoom stijgt, een signaal weerklinkt en een locomotief serie 44 komt majestueus in beweging.’ Wie een set koopt bij Märklin, wacht volgens de beschrijving op de website van de Duitse modeltreinbouwer een zinderende ervaring. Maar wie duikt vandaag nog de kelder in om zich te amuseren met de installatie van sporen en signalisatie en de aansturing van locomotieven en wagons?

Meer mensen dan de Rekenmeester dacht, blijkt uit de resultaten die Märklin bekendmaakte. Het bedrijf kon zijn omzet in het boekjaar 2019 verhogen tot 117 miljoen euro, 5 miljoen meer dan het jaar voordien. Toen was Märklin er voor het eerst in jaren in geslaagd zijn omzet te doen groeien. ‘De hobby heeft de kelderhoek verlaten’, zegt topman Florian Sieber aan Duitse media.

Märklin is een van de meest legendarische speelgoedmerken ter wereld. Het bedrijf werd in 1859 opgericht in het Zuid-Duitse Göppingen, waar zich vandaag het museum Märklineum bevindt. Aanvankelijk verkocht de firma blikken accessoires voor poppenhuizen. In 1891 produceerde het Duitse bedrijf de eerste modeltrein op sporen. Met dat product domineerde het de vrije tijd van veel kinderen en volwassenen.

Maar rond het jaar 2000 ontspoorde Märklin. Het ouderwetse merk zag zijn verkoop in elkaar storten en stapelde de schulden op. In 2006 kochten de Londense investeringsmaatschappij Kingsbridge Capital en de zakenbank Goldman Sachs het bedrijf over van de 23 familiale aandeelhouders. Tot afgrijzen van de werknemers en de fans gingen de Britten met de botte bijl door het spoorimperium. Zo verhuisde de productie van de minder gedetailleerde treintjes naar China.

In 2009, het jaar van zijn 150ste jubileum, ging Märklin in vereffening. Pas na vier jaar vond de curator de geschikte overnemer voor het traditiemerk: Simba Dickie. Het bedrijf van de Beierse familie Sieber bouwde de voorbije decennia een speelgoedimperium uit dat het Franse miniatuurautomerk Majorette en de miniwaterparken van AquaPlay omvat.

Sinds de overname schrijft Märklin naar eigen zeggen zwarte cijfers. Volgens directeur Sieber, een dertiger, is dat te danken aan de verbreding van het doelpubliek. Märklin heeft nog altijd een enigszins stoffig imago van hobby voor mannen op leeftijd. Zo outte Donald Muylle, de eigenaar van de keukenketen Dovy, zich in De Tijd als Märklin-fan. Een cameraploeg van de zender ARD registreerde hoe de Duitse minister Horst Seehofer glimmend van trots het gigantische spoornetwerk in zijn kelder toonde. Het hoogtepunt van zijn collectie: een Playmobil-versie van bondskanselier Angela Merkel die aan het perron staat te wachten.

Maar Märklin lanceerde intussen een eenvoudige ‘start-up’-lijn voor kinderen vanaf zes jaar. Dat is niet de grote omzetgenerator, erkent Sieber, maar wel een uitstekende manier om tijdens hun jeugd een emotionele link met de fans te creëren, om hen later als volwassene binnen te halen.