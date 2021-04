Marktleider geldtransport verliest ook Bpost als klant

Brink’s, de grootste speler ter wereld en in ons land voor geldtransport, verliest in België opnieuw marktaandeel nu Bpost voor rivaal Loomis kiest.

Ondanks de groei van elektronische betalingen blijft veel cash geld circuleren in de economie. Een studie van de Europese Centrale Bank wees eind 2020 uit dat een jaar eerder nog steeds 73 procent van de transacties in de eurozone (58% in België) in cash gebeurde, tegen 79 procent in 2016 (63% in België). Door corona zullen die cijfers intussen wel sterker gedaald zijn.

Wie cash zegt, zegt ook geldtransport door professionele firma’s om al dat geld veilig te laten circuleren. In ons land zijn er, na het faillissement van Brink’s in 2011, nog twee spelers over in die sector: opnieuw het Amerikaanse Brink’s, dat vorig jaar een verrassende comeback maakte via de overname van het leeuwendeel van het Britse G4S Cash Operations, en het Zweedse Loomis.

Traditioneel had G4S (nu dus Brink’s) het grootste deel van de Belgische markt voor waardentransport in handen. Maar Loomis slaagt er almaar meer in bressen te slaan in die dominante positie. Bijna twee jaar geleden haalde Loomis, dat ook onder meer Crelan en AXA Bank bedient, al de bank ING België binnen. De drie andere grootbanken (BNP Paribas Fortis, KBC en Belfius) blijven werken met Brink’s.

Nu stapt ook Bpost over naar Loomis, zeggen meerdere bronnen aan De Tijd en Bpost bevestigt die informatie. Dat gebeurde na een openbare aanbesteding. ‘Loomis is daarbij als beste uit de bus gekomen. We zitten nu in een overgangsperiode, maar tegen het einde van het jaar zal Loomis het geldtransport helemaal in handen hebben’, zegt woordvoerster Veerle Van Mierlo van Bpost.

Het contract, voor het beheer en het transport van geldbiljetten en munten van en naar zo’n 750 Bpost-vestigingen (vooral postkantoren) bestaat uit een hele reeks onderdelen. Die gaan van het aanleggen van een cashstock over het beheer van de geldautomaten tot controle en monitoring. De overeenkomst geldt voor drie jaar en is tweemaal met een jaar verlengbaar.

De juiste waarde van het contract is niet bekend, maar Bpost raamde de omvang ervan in de aanbestedingsdocumenten op zo’n 10 miljoen euro per jaar (zonder btw). Dat is waarschijnlijk wel een overschatting. Bpost was tien jaar onder dak bij G4S. Op een onderbreking van vijf jaar na (met het oude Brink’s) gaat het zelfs om ruim twee decennia.

Door de switch wint Loomis naar schatting een kleine 10 procent marktaandeel. Hoe de verhoudingen nu juist liggen is in de gesloten wereld van het geldtransport niet duidelijk. ‘Maar de markt is nu weer wat beter in evenwicht. We gaan misschien meer naar een fiftyfiftyverdeling’, zegt een bron. Brink’s en Loomis verkozen geen commentaar te geven.