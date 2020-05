Maskerplicht op trein en bus: weinig reizigers, veel controle

Een rit met het openbaar vervoer maakt duidelijk dat bijna alle reizigers de maskerplicht respecteren. Maar roken op het perron mag daardoor niet langer.

'Gemaakt door mijn mama!' Een jonge vrouw op metrolijn 6 vertelt lachend waar ze haar gele mondkap met bloemetjesmotief vond. De vrouw zit alleen in een hoek met vier zitjes. In volle ochtendspits is amper volk onderweg op het netwerk van de Brusselse vervoermaatschappij MIVB. Iedereen kan gemakkelijk afstand houden, en bijna iedereen draagt een mondkapje.

Vanaf maandag is het dragen van een mondmasker verplicht op het openbaar vervoer in België. Wie geen masker draagt, riskeert een boete tot 250 euro. In het metrostation Beekkant valt meteen een eerste slachtoffer. Twee patrouillerende agenten halen een maskerloze man met een jas van de MIVB uit het metrostel. De man volgt een opleiding tot buschauffeur en zal in het depot een masker krijgen, vertelt hij. Maar dat kan de agenten niet vermurwen.

Sinds de mondmaskerplicht van kracht is, geldt op de treinperrons een rookverbod.

Geüniformeerd veiligheidspersoneel is alomtegenwoordig op het openbaar vervoer. Aan de uitgang van het metrostation onder Brussel-Zuid wachten drie 'multimodale' MIVB-agenten in fluojas reizigers op om informatie te geven. Tien meter verder staan twee veiligheidspersoneelsleden. Wie geen masker draagt, moet het station verlaten, beklemtonen ze.

Op de roltrappen naar het treinstation passeren nog eens vier gewapende soldaten. In de grote vertrekhal, waar amper twee treinen met vertraging aankomen, wandelen drie NMBS-informanten met blauwe jassen en groepjes agenten van Securail, de veiligheidsdienst van het spoor. Op het perron staat een Securail-agent met mondmasker broederlijk naast zijn hond met muilkorf. Twee politieagenten wijzen er een vrouw terecht, die een sigaret wil opsteken. Omdat ze daarvoor haar prachtige masker met Afrikaanse motieven moet afzetten, is roken op het perron voortaan verboden.

Bandana

Opvallend is dat bijna alle reizigers de maskerplicht respecteren, bevestigen verschillende veiligheidsagenten. Sjaals en bandana's, die ook toegelaten zijn, draagt bijna niemand. De meeste mensen verkiezen een chirurgisch mondmasker (met groen lapje en witte koordjes) of een zelfgemaakt exemplaar.

Er is al weken geen controle meer op de trein. Marie-Rose Pendelaar

Hans draagt vandaag voor het eerst een mondmasker, dat zijn vrouw voor hem heeft gestikt. De Zottegemnaar leest de krant in de bijna lege trein richting luchthaven. Hij werkt één dag per week in Brussel, de rest thuis. 'Beetje vervelend toch', grinnikt hij terwijl hij aan zijn masker frunnikt en op zijn bril wijst. Een andere reizigster kon haar chirurgische masker bij de uitbraak van het coronavirus nog snel bij de apotheek op de kop tikken. 'Ik heb absoluut geen angst om met de trein naar mijn werk te gaan', vertelt Marie-Rose. Al vond ze het best vervelend dat in Denderleeuw een man zonder masker de trein opstapte. 'Ik durfde hem niet aan te spreken. Maar er is al weken geen controle meer op de trein. De conducteur komt niet meer langs.' Ketting Aan Brussel-Noord zoeken we de bus terug naar huis. 'Gardez distance - porter masque bouche' (sic) meldt een digitaal informatiebord van De Lijn nogal ruw. Een veiligheidsagent, op wiens fluojas in grote letters 'O Positive' prijkt, bespreekt met een buschauffeur het beste soort masker.

Hoewel alle chauffeurs een exemplaar dragen, geeft de Vlaamse Vervoermaatschappij geen goed georganiseerde indruk. Anderhalve maand na de start van de lockdown informeert De Lijn passagiers op haar Brusselse bussen nog altijd met amateuristisch geprinte A4'tjes en sluiten rommelige linten het voorste deel van de bus af.

Het verschil met de MIVB is frappant. De Brusselse vervoermaatschappij sluit de chauffeurshoek af met een ketting en verbodsbord. Haar bussen en stations hingen maandag al vol met mooie, duidelijke pictogrammen die wijzen op de maskerplicht.