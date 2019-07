Meer trafiek Zeebrugse haven door brexit

De haven van Zeebrugge groeide in de eerste jaarhelft met 12,5 procent door te anticiperen op de brexit.

De haven van Zeebrugge noteert in de eerste jaarhelft van 2019 een groei van 12,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Er werd een totaal goederenvolume van ongeveer 21,88 miljoen ton behandeld, zo blijkt uit de halfjaarcijfers van het havenbestuur.

Brexit

De groei heeft te maken met preventieve maatregelen voor de brexit. In de aanloop naar de eerste brexitdatum van 29 maart, werd het Verenigd Koninkrijk extra bevoorraad. Het volume in maart steeg met 17,2 procent. De UK-trafieken tonen in het tweede kwartaal daarentegen een verwachte dalende trend, -6,8 procent in mei en -12,3 procent in juni, wegens uitstel van de brexit.

De roro-trafieken naar Zuid-Europa kenden dan weer een sterke toename door nieuwe diensten en schaalvergroting. Er werden 1,52 miljoen nieuwe wagens behandeld, wat voor een stijging van 4,9 procent bovenop het recordjaar zorgt.

Containertrafiek

Opvallend is de daling in de containertrafiek met 2,2 procent. In de maand juni stijgt de containertrafiek dan weer opmerkelijk met 9,5 procent dankzij de nieuwe containerdiensten en containerfeederlijnen. Het havenbestuur verwacht een verdere groei in de tweede jaarhelft.

De vloeibare bulk bedraagt in het eerste semester 4,83 miljoen ton. Er werd vooral meer vloeibaar aardgas behandeld. Er liepen dit jaar namelijk 54 LNG-schepen aan tegenover 24 in de eerste jaarhelft van 2018. Er werd veel LNG aangeleverd uit zowel Qatar als Rusland. Deze volumes houden volgens het havenbestuur aan in de tweede jaarhelft.