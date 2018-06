Met de bus van Los Angeles naar Las Vegas

Sinds de oprichting van de Duitse busmaatschappij FlixBus vijf jaar geleden, rijden er sinds vorige week donderdag voor de eerste keer ook groene bussen in de Verenigde Staten . De FlixBussen zullen in 21 Amerikaanse steden zoals Angeles, Las Vegas, San Diego en Phoenix rondrijden. Tegen eind 2018 wil FlixBus 1.000 dagelijkse verbindingen in de VS.

Las Vegas

Westkust

Staf Cars en Nieuwland zijn niet de enige buspartners: ook lokale buspartners zorgen ervoor dat de eerste groene bussen in de 21 Amerikaanse steden rijden. 'We werken nu samen met zes partners, maar we plannen een uitbreiding zodat we tegen het einde van het jaar die 1.000 dagelijkse verbindingen kunnen aanbieden', aldus Donate. FlixBus focust zich met de staten Californië, Nevada en Arizona voorlopig op de Westkust van de VS. 'We hebben in die regio's wel degelijk concurrentie, maar de aanpak van FlixBus- dat zelf geen bussen bezit -is anders dan de traditionele spelers. We zijn een techspeler die zich richt op online verkoop, dat is nieuw.'