Miljardenfonds voor duurzamere zeevaart

De internationale zeevaartsector bundelt de krachten om via een innovatiefonds van minimaal 5 miljard dollar de CO2-uitstoot te verminderen.

Via een speciaal fonds, dat de komende jaren moet worden gevuld met miljarden euro's via een verplichte toeslag op scheepsbrandstof, moeten duurzame initiatieven in de sector worden betaald. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).