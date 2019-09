Miljoenenverlies voor hippe Cowboy-fietsen

Cowboy, het hippe Belgische merk van elektrische fietsen, boekte vorig jaar 3 miljoen euro verlies. Een nieuwe kapitaalronde ligt in het verschiet.

Het Brusselse Cowboy verkoopt sinds 2017 blitse elektrische racefietsen met tal van technologische snufjes. Geld verdient de start-up daar voorlopig niet mee. Cowboy, dat geen omzetcijfers publiceert, boekte vorig jaar een negatieve bruto-exploitatiemarge van 1,5 miljoen euro. Daaruit volgde een nettoverlies van 3 miljoen euro, blijkt uit het jaarverslag. In het opstartjaar 2017 boekte Cowboy al een nettoverlies van 1,1 miljoen euro.

Door de hoge investeringen was het verlies van 3 miljoen euro verwacht en in lijn met onze financiële plannen. Alexander Cram Financieel directeur Cowboy

Toch maakt de start-up zich geen zorgen over de grote verliezen. 'We investeren zwaar in productontwikkeling, zowel in hardware als in software, om fietsers de beste mogelijke ervaring te bieden', zegt financieel verantwoordelijke Alexander Cram. 'Door de hoge investeringen was het verlies van 3 miljoen euro verwacht en in lijn met onze financiële plannen.'

Cowboy maakt niet bekend hoeveel fietsen het al verkocht. Het had eind augustus naar eigen zeggen al drie keer meer fietsen verkocht dan in het volledige jaar 2018. Goedkoop is een Cowboy niet. Volgens de website kost een e-bike minstens 2.000 euro.

'Cowboy maakt wel al winst per verkochte fiets', stelt Cram. 'Maar we blijven investeren in verdere groei en productontwikkeling.' Cowboy ontwikkelde een app voor de smartphone, die eenmaal bevestigd op de fiets een soort dashboard met gps en livestatistieken is. Het bedrijf wil ook het modelgamma uitbreiden.

Kapitaal

Daarom is het volgens Cram 'aannemelijk' dat het bedrijf in de toekomst meer kapitaal zal ophalen. Cowboy haalde bij de oprichting een investering van 2,4 miljoen euro op bij Index Ventures, Hardware Club, Kima Ventures en andere business angels.

Gezien onze goede vooruitgang en onze wens om meer te blijven investeren in innovatie, is het aannemelijk dat we in de toekomst meer kapitaal zullen ophalen. Alexander Cram Financieel directeur Cowboy

Vorig jaar volgde een naar Belgische normen enorme kapitaalronde van 10 miljoen euro, onder meer bij het Amerikaanse durfkapitaalfonds Tiger Global Management. Die investeerde ook al in de mobiele betaaldienstenleverancier Stripe, de Indiase webshop Flipkart en de Zweedse streamingdienst Spotify. Met het geld boort Cowboy vier nieuwe markten aan: Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Cowboy werd opgericht door drie bekende koppen uit de Belgische start-upwereld: Adrien Roose, Karim Slaoui en Tanguy Goretti. Roose en Slaoui waren CEO en COO bij de maaltijdbezorgdienst Take Eat Easy, die door Deliveroo uit de markt werd geknikkerd. Goretti richtte mee de Uber-variant Djump op, die in 2015 overgenomen werd.