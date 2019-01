Minder dan helft treinen rijdt echt op tijd

Ongepubliceerde cijfers van de NMBS tonen een dramatische stiptheid op het spoor aan. Slechts 49,1 procent van de Belgische treinen reed vorig jaar op tijd, wat betekent dat ze minder dan één minuut vertraging hadden.

Dat blijkt uit nooit gepubliceerde spoorcijfers waarop De Tijd de hand kon leggen.

Vooral in de piek is de stiptheid op het Belgische spoor dramatisch. ’s Ochtends tussen 6 en 9 uur rijdt 40,7 procent van de treinen op tijd, ’s avonds is dat het geval voor amper 39,7 procent. Enkel in de daluren (50,8%) en in het weekend (58,4%) rijdt meer dan een op de twee treinen stipt.

De nieuwe cijfers tonen dat de punctualiteit op het spoor in de realiteit nog veel lager ligt dan wat de stiptheidscijfers van de NMBS en de netbeheerder Infrabel laten uitschijnen.

Volgens de officiële, maandelijks gepubliceerde statistieken reed vorig jaar 87,2 procent van de treinen volgens de wettelijke definitie op tijd. Dat betekent dat ze met hoogstens 5 minuten en 59 seconden vertraging aankomen in het eindstation of in het eerste station van de Brusselse Noord-Zuidverbinding.

Worstelen

Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit noemt de alternatieve stiptheidscijfers, die de vertraging vanaf 1 minuut meten, ‘interne berekeningen’. ‘Het enige geldige en officiële cijfer is de norm van 5 minuten en 59 seconden’, zegt Petit.

De NMBS en Infrabel worstelen al een tijd met de zwakke stiptheid op het spoor. Vorig jaar daalde de officiële stiptheid van 88,3 naar 87,2 procent, een pak onder de 92 procent die het afgelopen beheerscontract eist. De feitelijke stiptheid daalde van 50,4 naar 49,1 procent. In totaal werden vorig jaar op het Belgische spoornet 3,2 miljoen minuten aan vertraging geregistreerd, 260.000 minuten meer dan in 2017.

Het grootste deel van de vertragingen (41%) is te wijten aan derden, zoals spoorlopers of persoonsongevallen. Infrabel is verantwoordelijk voor 23,6 procent van de vertragingen, bijvoorbeeld door problemen met de signalisatie. Enkel de NMBS zag haar aandeel in het aantal vertragingen vorig jaar stijgen (tot 30,7%). Dat is onder meer te wijten aan de talrijke mankementen aan het rollend materieel.

Ergernis

De slechte stiptheid van de treinen leidt tot ergernis bij de gebruikers. Amper 60,9 procent van de ondervraagde reizigers toonde zich in 2017 tevreden over de NMBS, 5 procentpunten minder dan in 2016. Met een tevredenheid van 42 procent scoorde vooral de stiptheid van de treinen erg slecht.

Eind november erkende de NMBS dat de stiptheid ‘ondermaats’ was, al was dat volgens het bedrijf te wijten aan de ‘lange, zware geschiedenis van onderinvesteringen in infrastructuur, treinmaterieel en perrons’. Het spoorbedrijf stak de schuld ook op de talrijke werken die Infrabel uitvoert. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) riep daarom vorige week de CEO’s en de raden van bestuur van beide bedrijven op het matje. Bellot eiste ook een actieplan om de tevredenheid en de stiptheid te verbeteren.