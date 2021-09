Mobiliteitsapp Skipr haalt leasemaatschappij ALD aan boord

De leasingmaatschappij ALD neemt in haar eentje een kapitaalverhoging van een onbekend bedrag in de deelmobiliteitsapp Skipr voor haar rekening.

ALD, de leasingmaatschapij van de Franse bank Société Générale, krijgt een belang van 17 procent in Skipr, een platform waar bedrijven voor hun werknemers een waaier aan transportmogelijkheden aanbieden.

Skipr is een app en betaalkaart waarmee bedrijven het mobiliteitsbudget voor hun werknemers kunnen bundelen: van de bedrijfswagen over het treinabonnement tot deelfietsen en Uber-ritten. Dat moet het voor werknemers makkelijker maken om de auto vaker in te ruilen voor andere transportmiddelen.

10 Abonnementen op de Skipr-app en -kaart kosten ongeveer 10 euro per maand.

Wegens het verder oprekken van de mogelijkheden van het mobiliteitsbudget worden zulke MaaS-apps (Mobility as a service) almaar populairder.

Het bedrijf ontstond in de schoot van Lab Box, de incubator voor mobiliteitsstart-ups van de autodienstenholding D’Ieteren. Lab Box is de grootste aandeelhouder van Skipr.

Een jaar geleden pompte Belfius Auto Lease al eens 7 miljoen euro in Skipr. Hoe de aandeelhoudersstructuur er na de instap van ALD uitziet, willen de betrokken partijen niet zeggen.

Skipr-oprichter Mathieu de Lophem zegt meer dan 100 bedrijven - een tiental in Frankrijk - als klant te hebben vastgelegd, waaronder de supermarktketen Carrefour, de energieleverancier Luminus, de adviesreus Deloitte en het telecomconcern Telenet. Volgens De Lophem gebruiken ‘3.000 tot 4.000’ mensen de app.

Omdat mensen vaak nog enkele dagen per week thuis werken, hebben ze verschillende mobiliteitseisen. Mathieu de Lophem Oprichter Skipr

Nu het thuiswerk na anderhalf jaar corona-epidemie wat op zijn retour is, schiet de vraag bij bedrijven naar MaaS-apps de lucht in. ‘Omdat mensen vaak nog enkele dagen per week thuis werken, hebben ze verschillende mobiliteitseisen. Een gewoon treinabonnement volstaat dan niet meer.’

Concurrentie

Dat behalve Belfius Auto Lease met ALD nu een tweede leasemaatschappij in het kapitaal van Skipr stapt, ziet de Lophem niet als een potentiële bron van conflict. ‘ALD staat heel sterk in Frankrijk en kan ons vooral daar helpen, terwijl Belfius zich volledig op de Belgische markt richt.’ Daar komt bij dat ALD al een MaaS-app heeft: ALD Move. In welke mate de twee apps worden geïntegreerd, is niet duidelijk.