Musk wint miljardencontract voor expresstrein

The Boring Company, een tunnelboorbedrijf van de Tesla-CEO Elon Musk, is de uitverkoren kandidaat voor de bouw van een hogesnelheidsverbinding tussen het centrum en de luchthaven van Chicago.

Vandaag maakt Chicago bekend met welk bedrijf het zal onderhandelen voor de aanleg van een snelle transportverbinding naar de internationale luchthaven O'Hare . Volgens het persagentschap Bloomberg is The Boring Company de winnaar van de aanbesteding.

Het bedrijf bevestigde het nieuws al op Twitter: 'We zijn heel opgewonden om met de burgemeester en de stad samen te werken om dit nieuwe hogesnelheidstransportsysteem in Chicago te introduceren.'

Hyperloop

Welk transportsysteem Musk precies zal voorstellen is niet duidelijk. Musk is de bedenker van de Hyperloop, een gesloten buis waarin een capsule met passagiers of vracht tegen supersonische snelheden doorheen schiet. Door de lage luchtweerstand moet de capsule snelheden van meer dan 1.000 kilometer per uur bereiken.