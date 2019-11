Mypark-parkings in handen van Franse reus

Belgische parkings zijn gegeerd. In oktober stapte een Nederlandse pensioenfonds in Interparking. Nu komt Mypark in Franse handen.

De Keolis-dochter Effia neemt de Belgische Mypark-parkings over. Het bedrijf wordt het nummer vier in België.

Effia is de dochter van de Franse bustransportreus Keolis en het nummer twee op de Franse parkingmarkt. Met de overname van de Mypark-parkings in België wordt Effia het nummer vier in ons land. Mypark beheert 22 parkings en 12.500 parkeerplaatsen in zes Belgische steden (Luik, Leuven, Louvain-la-Neuve, Namen, Brussel en Antwerpen) en ontvangt jaarlijks gemiddeld 6 miljoen voertuigen.

MyPark werd in 1975 opgericht door de families Bailly en Wolf. De eerste parking, in Luik, opende in 1975 de deuren. De twee aandeelhoudersfamilies beslisten meer dan een jaar geleden Mypark te verkopen. De 63 werknemers van het bedrijf, dat volgens de site een jaarlijkse omzet van 21,5 miljoen euro haalt, blijven aan de slag.

Effia kocht twee jaar geleden al de Belgische parkinggroep Alfa Park. Dat was eigendom van de Belgische bouwgroep Van Laere, een onderdeel van de beursgenoteerde holding Ackermans & van Haaren. Dat was toen de eerste stap van Effia buiten Frankrijk. De Alfa Park-parkings waren goed voor 8.000 parkeerplaatsen verspreid over 15 sites in België. Ze waren al een tijdje verlieslatend. Daarna nam Effia ook Parkeren Roeselare over.

Het Franse bedrijf beschikt na de overname van Mypark over meer dan 32.000 parkeerplaatsen in ons land. De groep telt 1.000 werknemers, 500 parkings en 258.000 parkeerplaatsen in 190 steden in Frankrijk en België. Effia boekte vorig jaar 173 miljoen euro omzet.