NMBS berispt voor hete treinen

De federale overheidsdienst Werk geeft de NMBS een schriftelijke waarschuwing omdat haar personeel 's zomers onvoldoende beschermd werkt in vaak oververhitte treinen.

Wie op een snikhete zomerdag in de trein stapt, riskeert hevig te zweten. Ongeveer de helft van de NMBS-vloot heeft geen aircosysteem. Ook het treinpersoneel lijdt onder die situatie. Zo kreeg een treinbegeleidster in augustus een hitteslag na een werkdag in een trein zonder airco.