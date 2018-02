NMBS bestelt duizenden smartwatches voor stiptere treinen

De voorbije maanden was het opnieuw huilen met de pet op voor wie de trein gebruikt. De stiptheidscijfers lieten te wensen over. In januari reed 88,6 procent van de treinen op tijd of met een vertraging van minder dan 6 minuten. Dat is minder stipt dan in januari 2017, toen 90,7 procent van de treinen stipt reed.