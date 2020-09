NMBS controleert opnieuw tickets in trein

De NMBS beklemtoont dat de controles wel covidproof moeten gebeuren: de veiligheid van de treinbegeleider en de reiziger worden gerespecteerd. 'In het diepst van de Covid-19-crisis, toen er heel weinig reizigers waren, lieten we net als andere openbarevervoersmaatschappijen geen controles uitvoeren', zegt woordvoerder Bart Crols. 'In een volgende fase ging het om een visuele check van de vervoersbewijzen op vrijwillige basis, aangevuld met punctuele controles. Nu worden die visuele controles de regel, zonder contact. Iedereen dient over een geldig vervoersbewijs te beschikken: dat getuigt van elementaire burgerzin.'

De niet-erkende vakbond OVS vreest dat de herinvoering van de controles de gezondheid en de veiligheid van het treinpersoneel in gevaar brengt. 'Terwijl experts de grootste moeite hebben om de bevolking aan te leren hoe we deze nieuwe (besmettings)golf kunnen indijken, terwijl treinbegeleiders reizigers moeten aanmanen de regels te volgen en terwijl besmettingen werden vastgesteld bij collega’s van Antwerpen tot Aarlen (...), worden de terechte bekommernissen van het personeel genegeerd en wordt beslist over te gaan tot de orde van dag', klinkt het in een brief.