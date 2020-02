NMBS doopt 'Go Pass' om tot 'Youth Combi'

De NMBS wijzigt volgende maand de namen van de meeste biljetten. De nieuwe namen moeten het voor de reizigers duidelijker maken welk biljet het meest geschikt is voor hen.

De NMBS heeft ook gekozen voor begrippen die zowel in het Nederlands als in het Frans duidelijk zijn. Het combiticket 'B-Dagtrip', de combinatie van een treinticket en het toegangsbiljet tot een evenement, wordt omgedoopt in 'Discovery Combi'. De Diabolotoeslag voor een treinrit naar Brussels Airport wordt 'Supplement Brussels Airport'.