NMBS komt niet terug op sluiting 44 stationsloketten

De NMBS komt niet terug op haar beslissing om 44 stationsloketten te sluiten. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet was daarover in de clinch gegaan met NMBS-CEO Sophie Dutordoir.

De door de NMBS aangekondigde sluiting van de loketten in 44 treinstations leidde vorige week tot een zware botsing tussen minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) en NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir.

De minister floot de NMBS publiekelijk terug en zei op een bepaald moment niet op de hoogte te zijn gebracht van de beslissing. Dutordoir ontkende dat met klem en de verklaringen van Gilkinet bleken achteraf niet echt met de werkelijkheid te stroken. Uiteindelijk werd de strijdbijl tussen de twee begraven en werd een gemeenschappelijk standpunt uitgewerkt. Dat werd dinsdag voorgelegd aan de Raad van bestuur van de NMBS.

In dat voorstel staat nog altijd dat de 44 loketten gradueel tegen eind dit jaar worden gesloten. Vanaf 1 maart zullen de meeste nog slechts twee tot drie dagen open zijn. Voor alle duidelijkheid, aldus de NMBS dinsdagmiddag op een perscall: 'Het gaat het enkel om de sluiting van de loketten, niet van de stations op zich.'

Begeleidende maatregelen

De NMBS besliste wel enkele begeleidende maatregelen te 'verbeteren of te versterken', verklaarde marketingdirecteur Marc Huybrechts. Zo wordt onder meer bekeken of samenwerking mogelijk is met 'partners' zoals Bpost of lokale krantenwinkels om tickets of abonnementen te verkopen in de gemeentes waar de loketten worden gesloten.

De NMBS engageert zich ook om de 'menselijke aanwezigheid' in die 44 stations zoveel mogelijk te garanderen. Dat zal gebeuren in overleg met de gemeentes. Er komt een oproep aan culturele of sociale organisaties om gebruik te maken van de beschikbare ruimte in de stations. Ook commerciële initiatieven worden mogelijk, al zijn de meeste stations waar de loketten worden gesloten eerder klein, stelt de NMBS.

De NMBS bekijkt ook om de openingsuren in de (verwarmde) wachtzalen van de 44 stations uit te breiden. Bovendien zal elke dag iemand van de NMBS-medewerkers - Securail, mensen van de poetsploeg of assistenten voor mensen met een beperkte mobiliteit - in de getroffen stations langskomen.

De ticketautomaten in de 44 stations blijven behouden en zullen voorzien zijn van een telefoonnummer, zodat kan worden gebeld bij een defect. De NMBS gaat het tegen eind dit jaar mogelijk maken om nieuwe abonnementen aan te vragen via het internet. Nu kan dat enkel in een loket.

Huybrechts ontkende met klem dat er een plan bestaat om in de nabije toekomst nog meer loketten in NMBS-stations te sluiten.

