NMBS krijgt half jaar om probleem met overuren op te lossen

De spoorwegmaatschappij NMBS en haar personeelsdienst HR Rail kregen enkele maanden geleden de sociale inspectie over de vloer. Dat bevestigde een woordvoerster van HR Rail vrijdag. Ze moesten uitleg geven over de moeilijkheden die medewerkers ondervinden om hun overuren te recupereren.

Dat zien veel werknemers echter niet zitten. Nadat de beslissing intern was medegedeeld, brak in het station Brussel-Zuid een spontane staking uit. De hinder bleef beperkt tot enkele afgeschafte treinen.

Achterstallige dagen

De opeenstapeling van niet-opgenomen compensatiedagen is al jaren aan de gang, zegt ACV-vakbondsman Peter Vanderborght. 'De NMBS heeft wel inspanningen gedaan, waardoor het volume achterstallige dagen al substantieel is gezakt, maar er is nog altijd een aanzienlijk deel over.' Volgens HR Rail is het gemiddelde aantal achterstallige recupdagen gedaald tot gemiddeld vijf dagen.

De meeste werknemers willen de rust die ze vroeger niet gekregen hebben, volgens de vakbondsman in tijd gecompenseerd zien. Vanderborght: 'Ze hebben daar recht op en willen die dagen gebruiken om hun work-lifebalance in evenwicht te houden.' Maar als men het personeel alle dagen laat opnemen tegen eind maart kunnen er geen treinen meer rijden, waarschuwt hij.

De bonden hopen met de directie en de sociale inspectie toch nog tot een oplossing te komen. 'We willen betrokken worden. Eind maart is veel te snel, gelet op het grote aantal achterstallige dagen. We moeten bekijken of we niet over die termijn kunnen spreken', zegt Vanderborght.