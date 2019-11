NMBS-personeel houdt vast aan 36 urenweek

Het spoorpersoneel werkt volgens het statuut 36 uur per week. In de praktijk loopt dat op tot 40.

De vakbonden en de directie van de vervoersmaatschappij NMBS moeten verder op zoek naar een compromis. Een nieuw overleg wordt gepland in de loop van volgende week.

De vakbonden hebben het ontwerp voor het sociaal protocolakkoord voor 2020-2022 bij de spoorwegen verworpen. Volgens ACV-secretaris Luc Piens zijn de vakbonden bezorgd over het personeelstekort en het voorstel om diensten van 12 uur per dag in te voeren in de seinhuizen. 'Dat brengt de veiligheid in het gedrang', zegt Piens.

We kunnen niet akkoord gaan met het afschaffen van zo'n aantrekkelijk criterium. Vakbonden

Een van de andere gevoelige punten is de omstreden switch van de 36 naar een 38 urenweek. Eind vorige maand raakte bekend dat de NMBS en de netbeheerder Infrabel af wilden van de 36 urenweek. Het spoorpersoneel werkt volgens het statuut 36 uur per week, maar in de praktijk wordt dat vaak 40 uur. Daardoor hebben de werknemers jaarlijks recht op 13 compensatiedagen én 13 vrij te kiezen kredietdagen, boven op de wettelijke verlofdagen en feestdagen. Om de productiviteit omhoog te krikken moet dat royale regime op de schop, vindt de directie.