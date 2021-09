NMBS plant flexibel abonnement voor telewerkers

De NMBS zal vanaf januari 2022 een flexibel treinabonnement aanbieden aan telewerkers. Dat zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) in een interview met de krant La Libre. Veel werknemers zullen voortaan nog slechts twee of drie dagen per week naar kantoor gaan en de andere dagen thuis werken.

Klanten van de NMBS zullen kunnen kiezen tussen vier formules, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman in een toelichting aan de VRT. Ze kunnen kiezen tussen een abonnement voor 80 of 120 dagen per jaar of 6 of 10 dagen per maand.