NMBS puurt 15 miljoen dividend uit Thalys

Thalys heeft een uitstekend jaar achter de rug. De hogesnelheidstrein vervoerde het recordaantal van 7,5 miljoen passagiers. Ondanks de acties van de gele hesjes in Frankrijk groeide de omzet tot 488 miljoen euro (+3%). De bedrijfswinst lag met 66 miljoen euro bijna driekwart hoger dan in 2017. Netto hield Thalys daar 41 miljoen euro van over.

Terreur

Het is al lang geleden dat de NMBS nog zoveel geld uit Thalys haalde. In 2017 deelde THI Factory een dividend van nog geen 2 miljoen euro uit. In 2016, toen het bedrijf zwaar leed onder de terreuraanslagen in België en Frankrijk, ging Thalys 24 miljoen euro in het rood. In 2015 bedroeg het dividend 5 miljoen euro.