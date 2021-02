NMBS sluit loketten in 44 stations

Omdat het aantal bezoeken aan de loketten al jaren afneemt, gaat de NMBS in 44 van de 135 bemande stations de loketten sluiten.

Jaarlijks maken minder mensen gebruik van de loketten in de NMBS-stations. Vijf jaar geleden gebeurde nog 54 procent van de transacties aan de loketten. Vorig jaar was dat nog slechts 20 procent. Tegelijk is de tevredenheid van gebruikers groot, waardoor de NMBS mogelijkheden ziet om te besparen op de dure uitbating van loketten.

In sommige stations passeren slechts enkele mensen per uur aan het loket. Bij de 70 minst gebruikte is er 60 tot 90 procent dode tijd. Daartegenover staat dat ruim 97 procent van de reizigers de app, website of automaten al gebruikt of van plan is die te gebruiken.

Daarom worden in 44 stations de loketten geschrapt. In totaal heeft de NMBS nog in 135 van de 550 stations loketten. In 89 andere stations worden de openingsuren teruggeschroefd.

Alternatieven

Klanten die moeilijkheden hebben met de automaat kunnen een hulplijn bellen. Marc Huybrechts Directielid NMBS

Directielid Marc Huybrechts (Marketing & Sales) benadrukt dat er voldoende alternatieven zijn met de website en de app. 'Voor klanten die digitaal niet mee zijn, is er in elk station nog minstens één automaat. Klanten die moeilijkheden hebben met de automaat kunnen een hulplijn bellen. Daarbij kan de operator de controle van het toestel overnemen en de transactie voor de klant uitvoeren.'

De aanpassingen gaan in op 1 maart, maar de loketten zullen pas na 6 maanden definitief sluiten. Tijdens de overgangsperiode worden stewards voorzien. En op sommige momenten zullen loketten tijdelijk wel geopend worden, bijvoorbeeld in de zomer in toeristische stations of aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Buurlanden

De NMBS houdt nog 91 loketten over, dat is in 16 procent van de 550 Belgische stations. Dat is volgens Huybrechts nog altijd een groot netwerk in vergelijking met de buurlanden. In Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn respectievelijk in slechts 4 procent, 13 procent en 6 procent nog loketten.