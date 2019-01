NMBS tekent 4 procent meer reizigers op

Dat zijn er 8,6 miljoen meer dan in 2017, een stijging met 3,7 procent. 'De sterke groei van 2017 (+3,6%) heeft zich dus ook in 2018 voortgezet', zegt het spoorbedrijf dat erop wijst dat het aantal binnenlandse reizigers structureel blijft groeien. De groei deed zich voor bij alle producten en in alle reizigerssegmenten.

Vrije tijd

Ook bij de vrijetijdsverplaatsingen was er groei. 'Dat is het resultaat van een commerciële strategie van de NMBS die erop gericht is ook tijdens de daluren meer reizigers aan te trekken', klinkt het. De spoorwegmaatschappij zette die strategie in 2018 voort met de lancering van een aantal extra voordelige tickets, bijvoorbeeld op autoloze zondag of tijdens de eindejaarsperiode.