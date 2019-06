NMBS verhoogt belang in Thalys

De Belgische spoormaatschappij nam de aandelen over van Deutsche Bahn. De Duitse spoorwegmaatschappij verwierf in 2007 10 procent van Thalys. Maar de Duitsers waren niet erg welkom. Deutsche Bahn concurreert immers met Thalys op de hogesnelheidslijn Brussel-Keulen.

Twee vennootschappen

De Franse spoorwegmaatschappij SNCF nam daarbij de meeste aandelen van Deutsche Bahn over, en zag haar belang stijgen tot 70 procent. De NMBS en haar dochter Railtour betaalden elk 20.000 euro voor een aandeel van een procent, blijkt uit het jaarverslag van Railtour. Samen kregen de NMBS en Railtour 30 procent van Thalys International in handen.

Thalys International werd in de jaren 90 opgericht. In 2015 richtten de Franse en Belgische spoorwegen het autonome bedrijf THI Factory op voor de uitbating van de hogesnelheidstrein. De NMBS nam in dat bedrijf een aandeel van 40 procent, de SNCF 60 procent. Thalys International is sindsdien de vennootschap waaronder het commercieel personeel van THI Factory valt.