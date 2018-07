NMBS verkoopt belang in Blue-bike aan De Lijn

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn zal het aandeel van de NMBS in het blauwe deelfietsproject Blue-bike aan de stations overnemen.

Daarover is een akkoord op directieniveau, dat alleen nog groen licht moet krijgen van de raden van bestuur van De Lijn en de NMBS. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Parlementslid Martine Fournier (CD&V).

De NMBS, die 52 procent van Blue-bike in handen heeft, vindt dat fietsenverhuur niet tot haar kerntaken behoort. Ze wil al langer van de blauwe deelfietsen af.

Via het systeem kunnen aan 53 stations fietsen gehuurd worden. Het telt 20.000 klanten en is goed voor meer dan 200.000 ritten per jaar.

De NMBS zegt zich in een samenwerkingsovereenkomst met De Lijn te engageren om het aantal Blue-bikeplaatsen in stations en fietsparkingen de komende jaren te vermeerderen van de huidige 1.300 naar 3.700, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Gemeenten boos

Weyts liet eerder al verstaan dat hij De Lijn, dat een belang van 32 procent heeft, graag een grotere rol ziet spelen in het Blue-bike-verhaal. De overname zou wellicht via Optimobil Vlaanderen verlopen, de Vlaamse afdeling van de autodeeldienst Cambio, waarvan De Lijn hoofdaandeelhouder is.

Een reeks Vlaamse steden en gemeenten trok eerder deze week in De Tijd nog aan de alarmbel.