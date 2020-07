NMBS verwacht 400 miljoen euro minder winst

De NMBS rekende dit jaar aanvankelijk op een operationele winst (ebitda) van 108 miljoen euro. Maar door de uitbraak van het coronavirus zal de spoormaatschappij dit jaar fors in het rood gaan. Ze rekent op een verlies van 290 miljoen euro. Dat zei minister van Mobiliteit François Bellot (MR) woensdag in de Kamercommissie-Mobiliteit.

Door de coronarisis loopt de NMBS miljoenen aan inkomsten mis omdat veel minder mensen de trein namen. In de eerste weken van de crisis viel het aantal reizigers terug tot 90.000 per dag, een tiende van het normale aantal. Bovendien brachten de winkels in de stations amper iets op en verlengden heel wat reizigers hun abonnement niet.