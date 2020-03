NMBS vindt asbest in meer dan duizend spoorvoertuigen

Meer dan duizend rijtuigen, locomotieven en motorstellen van de NMBS blijken asbest te bevatten. De spoorwegmaatschappij wil het grootste deel van die asbestvoertuigen binnenkort verkopen.

De afdeling techniek van de NMBS is op zoek naar kandidaat-kopers voor meer dan 500 wagons van het type M4. De spoorwegmaatschappij wil de voertuigen tegen 2023 stapsgewijs uit roulatie halen. Enig probleem: de M4-wagons bevatten 'beperkte hoeveelheden asbest, vooral in de vorm van Klingerit-pakkingen' en kunnen ook de schadelijke stof Chroom-6 bevatten 'in het schilderwerk onder de wagon en op het dak'. Dat staat in het informatiedocument voor kandidaat-kopers dat NMBS Technics op zijn website plaatste.

De M4's, in de jaren 80 gebouwd door de fabriek La Brugeoise et Nivelles (BN), zijn niet de enige Belgische spoorvoertuigen met asbest. De NMBS heeft in 1.152 voertuigen asbest vastgesteld. Dat blijkt uit een antwoord van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) vorige week aan Kamerlid Joris Vandenbroucke (sp.a).

Bellot lijst in zijn antwoord 720 rijtuigen, 193 locomotieven en 239 motorstellen met asbest op. Dat komt neer op bijna de helft van de NMBS-vloot. Het gaat grotendeels om voertuigen gebouwd voor midden jaren 80, die nog rondrijden, maar binnenkort van het spoor verdwijnen.

Verwijderaar

De NMBS verkoopt al enkele jaren oud rollend materieel dat buiten dienst is, aan het einde van zijn levensduur of na een ongeval. 'Als het materieel asbest bevat, dient dat verwijderd te worden voorafgaand aan de overdracht van eigenaar', legt NMBS-woordvoerder Bart Crols uit.

De NMBS doet daarvoor een beroep op een driepartijencontract tussen de verkoper, de koper en een gecertificeerde asbestverwijderaar. De NMBS sloot daarvoor een deal met de firma Ecore uit Aubange aan de Luxemburgse grens. Pas na het uitreiken van een certificaat dat de verwijdering van de asbest bevestigt, is de koper eigenaar van het materieel.

Volgens Crols heeft de NMBS sinds 2015 op die manier al 150 motorstellen en locomotieven verkocht. Hoeveel geld de NMBS bij de verkoop vangt, wil ze niet kwijt. 'De prijs fluctueert naargelang de actuele kostprijs van het schroot', stelt Bellot.

Werkplaats

NMBS-woordvoerder Crols beklemtoont dat reizigers niet in contact kwamen met asbest dat nog aanwezig is op het rollend materieel. 'Er werden luchtmetingen uitgevoerd in de reizigersafdelingen van meerdere reeksen rollend materieel waarvoor een asbestinventaris bestaat. Tot op heden werd bij die metingen geen enkele keer asbest in de lucht aangetroffen', onderstreept hij.

Asbest vormt geen probleem zolang het in vaste vorm afgesloten zit en de vezels zich niet in de lucht verspreiden. Aangezien het asbest bij de oude spoorvoertuigen in de grondlaag van de verf zit, die nadien overschilderd werd, was er een mogelijk gevaar bij het schuren van de verf.

Een reeks werknemers daagde de NMBS voor de rechtbank omdat ze in aanraking kwamen met Chroom-6 bij de ontmanteling van oude treinstellen in de vroegere werkplaats van Gentbrugge. Die operaties zijn intussen verhuisd naar Mechelen, waar het personeel met beschermende kledij in afgesloten ruimtes en in onderdruk werkt. Elke werkplaats van de NMBS heeft bovendien een eigen asbestinventaris voor zijn gebouwen en de voertuigen in beheer.

Infrabel

Ook Infrabel volgt het probleem nauw op. De spoornetbeheerder trof asbest aan op platte wagons uit de jaren 70 die worden gebruikt voor het vervoeren, het laden en het lossen van materialen. 'Via staalnames van de verf op de wagons die binnenkomen in een werkplaats voor onderhoud hebben we in verschillende types wagons asbest gevonden in de grondlaag van de verf', zegt woordvoerder Thomas Baeken.