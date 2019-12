Nederlanders hebben eerste laadpaalstations op Belgische snelweg beet

Hinderpalen

Het beursgenoteerde Fastned, dat in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk 114 snellaadstations uitbaat, worstelt al langer met zijn Belgische expansie. CEO Michiel Langezaal hoopt in België een 50-tal stations te kunnen bouwen. Al sinds 2014 voert hij in België gesprekken om nieuwe stations te openen. Maar door de zware administratieve procedures en de lange wachttijd voor een netaansluiting zal de bouw van het allereerste Fastned-station in België (buiten de snelweg) pas eind maart beginnen.