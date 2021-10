Nederlands industrieconcern VDL Groep deels lam door cyberaanval

In het West-Vlaamse Roeselare, waar VDL Bus elektrische bussen maakt, kan de productie blijven doorgaan.

Het Nederlandse VDL Groep, een industrieconcern dat uit meer dan 100 bedrijven bestaat, is getroffen door een cyberaanval. Dat melden Nederlandse media en is bevestigd door het concern.

Een woordvoerder zegt dat de computerkraak de algemene bedrijfsvoering van het bedrijf raakt. Op diverse locaties kan niet of maar gedeeltelijk worden geproduceerd.

Zo ligt de productie stil bij VDL Nedcar in het Nederlandse Born, waar onder meer de BMW X1 en verschillende Mini-modellen geproduceerd worden, meldt het Nederlandse RTL Nieuws.

De VDL-zegsman kan nog niet veel meer zeggen over de kwestie en de impact. 'Sommige activiteiten kunnen doorgaan, sommige niet', klinkt het. Dat meerdere locaties getroffen zijn, komt doordat veel systemen van de verschillende locaties met elkaar verbonden zijn.

Ook bij VDL Bus in het West-Vlaamse Roeselare, waar ze elektrische bussen maken, zijn de IT-systemen getroffen door de aanval, klinkt het. Maar de productie van de bussen kan voorlopig blijven doorgaan.

Waar de hack vandaan komt is ook voor VDL Groep nog onduidelijk. Het bedrijf zegt ook geen mededelingen te kunnen doen of er losgeld is geëist.