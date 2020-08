Nederlands spoor duikt diep in het rood

Terwijl het toeristisch verkeer, zoals hier in het station van badplaats Zandvoort, snel weer aantrekt, heeft thuiswerken ook in Nederland het pendelverkeer gedecimeerd.

NS-topman Roger van Boxtel verwacht dat het pendelverkeer pas ten vroegste in 2025 weer op het precoronapeil zit en rekent op steun van Den Haag.

De coronacrisis hakt er stevig in bij Nederlandse Spoorwegen (NS). Het halfjaarrapport leert dat de treinmaatschappij operationeel bijna 1 miljard in het rood dook, terwijl er in de eerste helft van 2019 bijna 100 miljoen winst genoteerd werd.

Dat operationeel verlies is zonder rekening te houden met de vergoeding die NS van de Nederlandse en Britse overheden krijgt om de treinen tijdens de pandemie te laten rijden, ook al waren die door het verplicht thuiswerken vaak leeg. In Nederland beliep die beschikbaarheidsvergoeding over de eerste jaarhelft 351 miljoen euro, in het Verenigd Koninkrijk 703 miljoen euro.

NS is volledig eigendom van de Nederlandse overheid, maar baat behalve het Nederlandse net onder de naam Abellio ook een pak trein- en busnetten in Engeland en Schotland uit. NS stipt aan dat Londen 'ruimhartiger' is en van 1 maart tot 20 september 100 procent van de kosten plus een klein vergoeding voor het hoofdkantoor dekt, terwijl dat voor Den Haag - tot eind dit jaar - 93 procent is. Dankzij die tegemoetkoming vanuit Den Haag en Londen kon NS netto het verlies tot 185 miljoen euro beperken.

Het Nederlands openbaar vervoer gaat het niet redden zonder verdere steun Roger van Boxtel Nederlandse Spoorwegen

De vraag is wat moet gebeuren als de pandemiesteun vervalt, terwijl het verkeer nog verre van genormaliseerd is. In Nederland belopen de passagiersaantallen postlockdown 40 procent van het normale peil, in het Verenigd Koninkrijk 20 procent. Terwijl het recreatieve verkeer in Nederland vrij vlot hersteld is, is dat absoluut niet het geval voor het pendelverkeer. Thuiswerk is ook postlockdown meer regel dan uitzondering.

'We verwachten dat pas na 2024 de reizigersaantallen weer op het niveau van 2019 zitten,' zegt topman Roger van Boxtel. Hij verwacht extra steun van Den Haag. 'Het Nederlands openbaar vervoer moet zich aanpassen, maar gaat het niet redden zonder verdere steun. Al dan niet in de vorm van een beschikbaarheidsvergoeding na 31 december 2020.'