Nederlandse Cowboy-rivaal haalt 108 miljoen euro op

VanMoof haalt in een derde kapitaalronde een voor fietsenbouwers recordbedrag van 128 miljoen dollar op. Dat verse geld moet het mogelijk maken de komende vijf jaar minstens 10 miljoen hippe e-fietsen te verkopen.

Het geld komt van een reeks internationale investeerders. De kapitaalronde wordt geleid door het Chinese investeringsfonds Hillhouse, dat eerder dit jaar de huishoudelektronicadivisie van Philips kocht voor 3,7 miljard euro. Verder doet onder anderen Gillian Tans, de voormalige CEO van de hotelboekingssite Booking.com mee aan de kapitaalronde.

128 miljoen 128 miljoen euro is een ongezien bedrag onder makers van elektrische fietsen. Tot nu bleven kapitaalinjecties beperkt tot maximaal enkele tientallen miljoenen euro's.

VanMoof werd twaalf jaar geleden opgericht door de broers Ties en Taco Carlier. Sinds twee jaar verkopen ze enkel nog elektrische fietsen. Ze onderscheiden zich van andere producenten van elektrische fietsen met een strakke vormgeving en een volledig eigen fietsenfabriek in Taiwan. Terwijl veel fietsenmakers hun onderdelen inkopen bij grote merken als Shimano en Bosch, maakt VanMoof alles zelf.

De nieuwe kapitaalronde volgt op de tweede ronde waarbij VanMoof vorig jaar 40 miljoen dollar ophaalde. In totaal haalde het Nederlandse bedrijf de voorbije jaren 182 miljoen dollar (154 miljoen euro) op.

10 miljoen fietsen

Schermvullende weergave VanMoof-co-oprichter Taco Carlier.

Met het nieuwe geld moet de productie van VanMoof snel stevig opgeschaald worden. Het bedrijf wil de komende vijf jaar minstens 10 miljoen elektrische fietsen verkopen. Dat is een reuzensprong tegenover de 155.000 fietsen die Vanmoof in totaal verkocht sinds 2009. Vorig jaar maakte het bedrijf een omzet van ongeveer 70 miljoen euro en had het zo'n 500 werknemers.

Elektrische stadsfietsen hebben zeker sinds de coronacrisis een enorme duw in de rug gekregen. Stadsbewoners zochten een alternatief voor voorheen drukbevolkte bussen, trams en metro's en vonden die in elektrische fietsen. VanMoof verwijst naar studies die voorspellen dat de wereldwijde markt voor elektrische fietsen tegen 2028 zal verdubbelen tot bijna 50 miljard dollar. Vooral in de Verenigde Staten is de elektrische fiets aan een enorme opmars bezig.

Cowboy

VanMoof geldt als de aartsrivaal van de Belgische producent van elektrische stadsfietsen Cowboy. Dat Brusselse bedrijf lanceerde eerder dit jaar een tweede model, nadat het in 2020 bijna 28 miljoen euro had opgehaald bij onder meer een investeringsfonds van de Fiat-familie Agnelli. Hoewel Cowboy-medeoprichter Adrien Roose weigert om VanMoof als concurrent te zien azen de twee merken op precies dezelfde klant: de hippe, welvarende stadsbewoner. VanMoof opende vorig jaar brutaal een pop-upstore in Brussel op een steenworp van het hoofdkwartier van Cowboy. Het nieuwste model van Cowboy kost 2.490 euro, tegenover 2.198 euro voor de recentste fiets van VanMoof.

Het is niet duidelijk hoe groot het belang is dat de nieuwe investeerders verwerven in ruil voor hun geld. Daardoor is het niet duidelijk op hoeveel VanMoof gewaardeerd wordt. Het Nederlandse zakenmagazine Quote schat de marktwaarde van VanMoof op minstens 400 miljoen euro, waarbij de oprichtende broers Carlier een belang van 35 procent hebben.