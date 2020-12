Nederlandse spoorwegen kopen Leuvense platform

NS ziet brood in het platform Vaigo, dat grote bedrijven helpt om de mobiliteitsbudgetten van hun werknemers te beheren. 25.000 Belgische werknemers gebruiken Vaigo voor hun tankkaart, deelfiets, parkeertickets of andere mobiliteitsdiensten.

Vaigo is geen app waarmee je tickets kan boeken, maar een systeem waarmee hr-managers in bedrijven die hun personeel mobiliteitsbudgetten aanbieden een overzicht krijgen van alle diensten. Vaigo houdt voor alle werknemers bij op welke diensten en budgetten ze recht hebben en koppelt dat aan de gegevens van de tankkaart, een parkeersessie of een abonnement voor het openbaar vervoer. Om een dienst te boeken gebruiken de werknemers de bestaande apps, van 4411 tot Olympus. In totaal gaat het om een honderdtal aanbieders.

Vaigo telt 25.000 gebruikers bij grote werkgevers uit de Brusselse regio, zoals Engie, Proximus, Danone, Unilever en de VRT. Het adviesbureau BDO was een van de eerste klanten en stapte in 2018 als minderheidsaandeelhouder in het bedrijf, drie jaar na de oprichting door Roeland Vanrenterghem en Tom Broos, twee ondernemers uit het Leuvense. Vaigo opende naast de Leuvense thuisbasis ook een kantoor in Brussel en telt twaalf werknemers.

Nederland

Het Nederlandse spoorbedrijf NS wordt nu de referentieaandeelhouder. NS wil de diensten van Vaigo in aangepaste vorm aanbieden aan Nederlandse klanten. Om meer op de Nederlandse markt te focussen verhuist het kantoor van Vaigo naar net over de grens. De oprichters blijven aan boord. 'We blijven de Belgische klanten ondersteunen en zullen ook op die markt de technologische en fiscale evoluties op de voet volgen', zegt Vanrenterghem.

Eurides, de vennootschap achter Vaigo, boekte vorig jaar ruim 330.000 euro omzet. 'Dit jaar zullen we dat ruim verdubbelen', zegt Vanrenterghem. Het vele thuiswerken leidde dit jaar tot een daling in het gebruik van mobiliteitsdiensten, maar de vraag naar flexibiliteit groeit. De vaste routine van pendelaars is doorbroken en wanneer en waar werknemers naar kantoor gaan, varieert vaker, zegt Vanrenterghem.