Netbeheerder Infrabel krijgt tijdelijke CEO

Directeur Ann Billiau wordt vanaf 1 maart interim-CEO van de spoortnetbeheerder Infrabel. Ze houdt de stoel warm tot de federale regering een opvolger kiest voor de vertrekkende Luc Lallemand.

Na de NMBS van Sophie Dutordoir krijgt ook Infrabel binnenkort een vrouw aan het hoofd. De raad van bestuur van de spoornetbeheerder benoemde dinsdag Ann Billiau tot interim-CEO. Ze neemt haar functie op 1 maart op, bevestigt woordvoerder Frédéric Petit aan De Tijd.

Billiau (50) volgt dan Luc Lallemand op. Hij wordt de nieuwe topman van SNCF Réseau, de netbeheerder van de Franse spoorwegen. Lallemand leidde Infrabel sinds zijn oprichting in 2005.

Billiau werkt al sinds de jaren 90 voor het spoor. Ze is al jaren verantwoordelijk voor Traffic Management. Sinds 1 januari draagt Billiau de titel 'chief client officer'. Bij die managementreshuffle werd Jochen Bultinck, de topman van Infrabels ingenieursbureau TUC Rail, bevorderd tot operationeel directeur en de feitelijke nummer 2 van Infrabel.

Taalevenwicht

Dat de raad van bestuur toch Billiau kiest als interim-chef is vooral een gevolg van de delicate taalevenwichten bij het spoor. Hoewel ze opgroeide in Vlaanderen, staat de perfect tweetalige vrouw officieel op de Franstalige taalrol omdat ze (geofysica) studeerde aan de UCL in Louvain-la-Neuve. Dat was een essentiële vereiste om tijdelijk CEO te kunnen worden.

Wettelijk moeten de voorzitter en de CEO van Infrabel tot een verschillende taalrol behoren. Naast voorzitter Herman De Bode (N-VA) is een Franstalige CEO nodig, terwijl de NMBS een Nederlandstalige CEO (Dutordoir) met een Franstalige voorzitter (Jean-Claude Fontinoy) combineert. Omdat Billiau naast Lallemand de enige Franstalige in het directiecomité was, was de keuze logisch.

Tijdelijk

Het spoor benadrukt dat Billiau tijdelijk is aangesteld in afwachting van een beslissing van de federale regering. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) maakte bij het aangekondigde vertrek van Lallemand begin januari nochtans duidelijk dat hij het liefst meteen een volwaardige CEO wilde en geen voorlopige oplossing. Infrabel mocht volgens Bellot geen dag zonder volwaardige CEO zitten.