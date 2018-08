New York legt Uber aan banden

De gemeenteraad van New York heeft besloten maatregelen te nemen om de groei van Uber en consoorten in te dammen. Door de toekenning van nieuwe vergunning op te schorten hoopt de stad de enorme groei te verminderen van het aantal auto's die alternatieve taxidiensten aanbieden.

Burgemeester Bill de Blasio kondigde ook aan dat hij een minimuminkomen voor taxichauffeurs wil invoeren. Het besluit is een klap voor de nieuwe taxidiensten, die fel hadden gelobbyd tegen het besluit. Andere steden in de Verenigde Staten overwegen het New Yorkse voorbeeld te volgen.

Betrouwbaar vervoer

In 2015 reden er 12.600 taxi's rond in New York, waarvan de meeste de traditionele 'yellow cabs' waren. Dit jaar zijn er dat al 80.000 taxi's. Het aantal traditionele gele taxi's is opgelopen tot 14.000. De rest van de wagens rijden voor taxidiensten als Uber en Lyft.