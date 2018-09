New York verliest zijn gele toets

Met de gele taxi’s dreigt een icoon uit het straatbeeld van New York te verdwijnen. In 2011 deed Uber zijn intrede in de Big Apple en het drijft er de taxichauffeurs tot wanhoop.

Toen Mikhail Uvaydov (52) in 2010 een licentie kocht om met een karakteristieke gele taxi passagiers op te mogen pikken in New York, was hij bereid daar liefst 640.000 dollar (ruim een half miljoen euro) voor neer te tellen. Hij moest er een flinke hyptheek voor afsluiten, maar met het zogeheten ‘medaillon’ kreeg hij het felbegeerde, verhandelbare recht om zich op de lucratieve New Yorkse taximarkt te begeven. De medaillons gingen op het hoogtepunt voor een miljoen dollar van de hand - er zijn er dan ook maar 13.500 in omloop.

Maar wat ooit de weg was naar de Amerikaanse middenklasse voor de immigranten die veelal achter het stuur van ‘yellow cabs’ zitten, is een loden last geworden. Uvaydov vertelt erover terwijl hij af en toe wilde armgebaren maakt, op de belangrijkste verzamelplaats van professionele taxichauffeurs in New York, de wachtplaats op de luchthaven John F. Kennedy. Daar spelen chauffeurs backgammon of doen ze een dutje in hun wagen tot de volgende rit zich aandient - soms duurt dat wel twee tot drie uur.

De markt voor de klassieke taxi is ingestort door de komst van Uber in 2011. Chauffeurs die voor Uber of een van de concurrerende apps werken, rijden sindsdien zonder het nochtans verplichte medaillon. De stad New York liet dat toe. Uber en consorten overspoelden de stad vervolgens met goedkope taxi’s - er zijn buiten de gele auto's nu zo’n 100.000 alternatieve taxi’s, dubbel zoveel als vijf jaar geleden.

Het is te laat voor een limiet op het aantal taxi’s. Er zijn er al te veel. Hardev Otal Taxichauffeur

De traditionele chauffeurs hangen ondertussen vast aan de leningen voor hun medaillons. Uvaydov is de bank nog 525.000 dollar schuldig. Als hij de maandelijkse aflossing van 3.000 dollar en het onderhoud van de auto heeft betaald, verdient hij amper 10 dollar per uur (zo’n 8,70 euro). Vakanties zitten er niet meer in, hij werkt zes lange dagen per week.

‘De stad moet iets doen voordat we compleet sterven’, foetert collega Sukhdev Singh (58). Een werkdag van 14 uur is nog niet genoeg om het hoofd boven water te houden, klaagt hij. Stoppen kan ook al niet. Het medaillon was voor deze mannen hun pensioen: ze zouden het op een gegeven moment verkopen voor een mooi bedrag. Maar de waarde kelderde met zeker 80 procent. ‘De droom is dood’, zegt Singh, die al 31 jaar taxichauffeur is. ‘Niemand wil het nog kopen.’

Rampzalige financiën dreven een aantal chauffeurs tot diepe wanhoop. In de afgelopen maanden pleegden zes taxichauffeurs zelfmoord, zegt de vakbond Taxi Workers Alliance. Een van hen, Doug Schifter, schoot zichzelf door het hoofd in zijn auto voor het New Yorkse stadhuis. ‘Ik zal geen slaaf zijn die werkt voor een aalmoes’, had hij kort daarvoor op Facebook geschreven. ‘Ik ben liever dood.’

Uber-chauffeurs hebben het overigens niet beter: zij verdienen gemiddeld ook niet veel meer dan 10 dollar per uur na aftrek van alle kosten, volgens een onderzoek van het Economic Policy Institute. De stad New York begint in te zien dat het iets moet doen aan de puinhoop op de taximarkt. Zoveel taxi’s in de stad hebben ook nog eens geleid tot dagelijkse verkeersopstoppingen.

Het stadsbestuur besloot de uitgifte van nieuwe vergunningen voor aan apps gelieerde voertuigen voor een jaar te bevriezen, om in die periode uit te zoeken hoe het de problemen kan oplossen. Ook is een minimumloon van 15 dollar per uur vastgesteld voor appchauffeurs.

640.000 Mikhail Uvaydov (52) betaalde acht jaar geleden 640.000 dollar voor een taxilicentie. Vandaag is die licentie amper nog iets waard.

De limiet is een klap voor Uber - New York is in de VS de grootste markt voor de app. Uber en concurrerende apps als Lyft waarschuwden klanten dat ze langer zullen moeten wachten op duurdere ritten. Vooral de bewoners van minder aantrekkelijke wijken ver buiten het centrum, vaak minderheden, zullen straks zonder zitten, menen de bedrijven. Traditionele taxi’s komen niet in hun buurten.