Nieuwe cargoluchtbrug tussen Oostende en Birmingham

Jota Aviation, een Britse luchtvaartmaatschappij gespecialiseerd in cargotransport, last dagelijks twee vluchten in tussen Birmingham en Oostende om de brexitdrukte zo veel mogelijk te spreiden en chaos te vermijden.

Jota Aviation zet, samen met logistieke partner Priority Freight, een cargoluchtbrug op tussen de luchthaven van Oostende en die van van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. De brexit ligt aan de grondslag van die beslissing. Door de extra administratieve formaliteiten kan het grenstransport langer duren, waar de havens en terminals niet op voorzien zijn. Zo kunnen de wachttijden dramatisch oplopen, zoals voor Kerstmis door coronamaatregelen het geval was.

De voorrang gaat naar het transport van producten waarbij een korte transporttijd belangrijk is, zoals medische producten of voedingsproducten met een beperkte houdbaarheid. Ann Vanpraet Commercieel directeur luchthaven Oostende

'De cargoluchtbrug heeft als doel de toeleveringsketens in beweging te houden en eventuele storingen en vertragingen in de havens, als gevolg van de brexit, snel te kunnen counteren', zegt Ann Vanpraet, de commercieel directeur van de luchthaven van Oostende. 'Daarbij wordt voorrang gegeven aan het transport van producten waarbij een korte transporttijd belangrijk is, zoals medische producten of voedingsproducten met een beperkte houdbaarheid.'

Flexibel

Voorlopig komt de interesse vooral van Britse bedrijven, maar op termijn is het de bedoeling dat de luchtbrug in beide richtingen wordt gebruikt. Aanvankelijk zijn dagelijks twee vluchten gepland, die elk 11 ton over het Kanaal kunnen vervoeren, maar volgens Van Praet heeft Jota Aviation de capaciteit om flexibel in te spelen op de vraag, die afhankelijk is van de verdere ontwikkelingen in de brexit. 'Zo kan men indien nodig op zeer korte tijd de capaciteit opvoeren of verlagen.'