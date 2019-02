Nieuwe staking dreigt bij De Lijn

De drie vakbonden bij De Lijn dienen een stakingsaanzegging in wegens hun onvrede over het personeelsbeleid.

Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront woensdagavond.

De vakbonden klagen onder meer het gebrek aan overleg en transparantie, de discussie over de rij- en rusttijden, het tekort aan voertuigen, het personeelsgebrek en de ontevredenheid over de geplande reorganisatie aan.

'Er is bij De Lijn maar één rode draad en dat is die van de onwil van het management om tot gedragen oplossingen te komen', schrijven de vakbonden in een brief aan topman Roger Kesteloot.

Al zeer geruime tijd, en in zo veel dossiers, geeft u (topman Roger Kesteloot, red.) het personeel sterk de indruk eerder te kiezen voor het conflict dan voor de oplossing. Vakbondsfront De Lijn

De vakbonden vallen Kesteloot ook persoonlijk aan. 'Al zeer geruime tijd, en in zo veel dossiers, geeft u het personeel en zijn vertegenwoordigers opnieuw en opnieuw sterk de indruk eerder te kiezen voor het conflict dan voor de oplossing', klinkt het.

Als er één partij is die het conflict op de spits drijft, dan is dat de ACOD, die de sfeer vergiftigt. Tom Van de Vreken Woordvoerder De Lijn

'De directie is altijd bereid om te praten', zegt Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn. 'Als er één partij is die het conflict op de spits drijft, dan is dat de ACOD, die de sfeer vergiftigt.'

Reorganisatie

De directie heeft nu drie werkdagen de tijd om de vakbonden bijeen te roepen voor een verzoeningsvergadering, zegt Rita Coeck van de socialistische vakbond ACOD. Als dat gesprek niets oplevert, overwegen de vakbonden over te gaan tot staking.

In Limburg gaan de vakbonden donderdag opnieuw over tot een volledige staking. Al meer dan een week voerden de chauffeurs in de provincie actie uit protest tegen de regeling rond rij- en rusttijden en de hoge werkdruk.