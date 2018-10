Nieuwe trein Luik-Maastricht-Aken op losse schroeven

Het Nederlandse spoorbedrijf botst op tal van Belgische muren bij de geplande opstart van de prestigieuze nieuwe drielandenlijn Aken-Maastricht-Luik.

Begin deze maand kondigde Arriva onverwacht aan dat de Nederlandse private spoorwegmaatschappij nog dit jaar een internationale spoorlijn van Aken via Maastricht en Heerlen naar Luik wil uitbaten. De drielandentrein vormde het pronkstuk van de concessie die het dochterbedrijf van Deutsche Bahn eind 2016 won om het regionale bus- en treinvervoer in de Nederlandse provincie Limburg uit te baten.

De Nederlanders lieten er geen gras over groeien. Arriva wil de trein al in de nieuwe dienstregeling, die op 9 december ingaat, één keer per uur laten rijden. Voor de nieuwe Drielandenlijn bestelde Arriva bij Stadler meteen acht treinen, die op de drie verschillende spanningen in de drie landen kunnen rijden. De Zwitserse treinbouwer voert met met één trein al testritten uit op het Belgische spoornet, meldde Arriva trots.

Homologatie

Maar de Nederlanders lijken veel te hard van stapel te lopen.

Vooraleer de nieuwe treinen in België mogen rijden, moeten ze namelijk gehomologeerd worden door de federale Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS). Die procedure blijkt nog niet eens opgestart. 'DVIS heeft nog geen aanvraag voor toelating ontvangen voor de treinstellen die zullen gebruikt worden voor de Drielandentrein', bevestigt de FOD Mobiliteit.

Bovendien twijfelen waarnemers of de treinen die homologatie snel zullen krijgen. Zo zouden er grote gaten vallen tussen de treinen en de perrons van enkele Belgische stations op de lijn. De treinen zouden ook niet uitgerust zijn met ETCS (European Train Control System), het peperdure veiligheidssysteem van infrastructuurbeheerder Infrabel.

Rijpaden

Ook de rijpaden (tijdslots) voor het Belgische traject zijn nog niet aangevraagd. Volgens Infrabel kunnen spooroperatoren elk jaar begin april capaciteit op het spoornet aanvragen voor een nieuwe dienst. In augustus wordt de capaciteit verdeeld. De restcapaciteit die overblijft, wordt verdeeld volgens het principe 'first come, first served'.

'Aangezien Arriva onder NMBS licentie zal rijden, is het aan NMBS om rijpaden aan te vragen', stelt de woordvoerder van Infrabel.

Maar bij NMBS bestaat weinig enthousiasme voor de Nederlandse plannen. Het Belgische spoorbedrijf baat vandaag de tweelandenlijn van Luik naar Maastricht uit, die zou vervangen worden door de drielandenlijn. De vraag is of de NMBS überhaupt wil samenwerken met Arriva, haar gedoodverfde uitdager bij de liberalisering van het Belgische passagiersvervoer. Samenwerken met Nederlanders ligt sowieso al gevoelig sinds het debacle met de hogesnelheidstrein Fyra, dat begin 2013 spaak liep.

Wenselijkheid

Arriva voert al enige tijd gesprekken met de NMBS en de Nederlandse Spoorwegen (NS) over de drielandenlijn. Op het traject richting Duitsland, waar de Zwitserse treinen ook nog geen homologatie kregen, wordt intussen gewerkt aan een speciale sluis waardoor treinen van spanning kunnen wisselen.

Maar zolang er geen akkoord is tussen de verschillende spoorbedrijven, heeft het weinig zin om in België de procedures voor de homologatie en de rijpaden in gang te zetten.

'We realiseren ons dat de planning strikt is', geeft de woordvoerster toe. 'Het met succes afronden van de toelatingsprocedures bepaalt waar de internationale trein vanaf 9 december 2018 gaat rijden.'

De NMBS wil niet veel kwijt over het dossier. 'De gesprekken met Arriva over de wenselijkheid, de leefbaarheid en de maakbaarheid zijn bezig', klinkt het zuinig.