Nieuwe vertraging voor IT-rampproject De Lijn

Oostenrijkers verloren 60 miljoen euro aan ReTiBo

De kostprijs van ReTiBo is de voorbije jaren opgelopen tot 150 miljoen euro. Maar de Vlaamse belastingbetaler is niet de enige partij die haar broek scheurt aan het IT-project van De Lijn. Kapsch, jarenlang de belangrijkste leverancier van ReTiBo, maakte de voorbije jaren 59 miljoen euro verlies door het project. Dat blijkt uit de jaarrekeningen van het bedrijf.

Het ReTiBo-contract werd in 2011 toegekend aan Profa, een consortium van de huidige Engie-dochter Fabricom (installatie) en de Zaventemse ICT-bedrijven Prodata Mobility Systems (software) en Prodata Systems (onderhoud van hardware). Prodata werd een halve eeuw geleden opgericht door de West-Vlaamse techneut Franky Carbonez. Hij ontwikkelde in 1974 een programmeerbare kassa voor Colruyt en won niet veel later het contract om ticketmachines aan de NMBS te leveren. Zo belandde ProData in de wereld van het openbaar vervoer.

In 2014 werd Prodata Mobility Systems, dat voortsproot uit Prodata, overgenomen door het Oostenrijkse bedrijf Kapsch CarrierCom. Maar de Oostenrijkers, gespecialiseerd in telecomsystemen voor vervoersbedrijven, beleefden weinig plezier aan de deal. Prodata Mobility Systems was bij de overname licht winstgevend, maar zat met enorme financiële schulden als gevolg van onderzoeks- en ontwikkelingskosten. Uit onvrede met de nieuwe Oostenrijkse bazen verlieten veel cruciale softwareontwikkelaars het bedrijf. Sommige oud-werknemers richtten een eigen firma op om Kapsch te beconcurreren.

De aanslepende problemen met ReTiBo deden Kapsch Belgium bloeden. De Oostenrijkers moesten tussen 2017 en 2019 drie kapitaalverhogingen van 30, 17 en 8 miljoen euro doorvoeren om hun Belgische tak recht te houden. Kapsch Belgium boekte sinds 2014 alles samen 59 miljoen euro bedrijfsverliezen. Alleen al in 2017 noteerde het bedrijf een verlies van bijna 20 miljoen euro, dubbel zoveel als de omzet.

Vorig jaar belandden de activiteiten van Kapsch Belgium bij een andere Oostenrijks firma. Het beursgenoteerde technologiebedrijf S&T nam toen het moederbedrijf van Kapsch Belgium over. De Belgische tak, inclusief ReTiBo, valt daardoor vandaag onder Kontron, de Duitse dochter van S&T.

'We maken niet zoveel verlies als Kapsch, maar het is pijnlijk voor ons', zegt Julius von Jagow, de topman van Kontron België. 'We maken geen winst met ReTiBo. Maar we hebben het contract getekend, dus voeren we het uit. We lopen niet weg.' Dat Kontron het voorbije jaar met een braindrain kampte, ontkent Von Jagow niet. 'Als je een bedrijf overneemt dat zoveel verlies maakt, zou het gek zijn niets te veranderen.'