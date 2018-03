Nog geen witte rook voor Exmars lng-fabriek

Exmar heeft nog geen contract voor de Caribbean FLNG, de drijvende lng- fabriek waarvoor het al twee jaar op zoek is naar een huurder. Operationeel is de gastankerrederij verlieslatend. Exmar genereert ook onvoldoende cash om zijn schulden af te betalen.

Wie gedacht had dat topman Nicolas Saverys bij de publicatie van de jaarcijfers van Exmar ook een update zou geven over de Caribbean FLNG - het werkloze platform dat aardgas op zee vloeibaar kan maken tot lng - kwam gisteren bedrogen uit. 'Er worden verschillende kandidaatprojecten in overweging genomen', zo staat in het persbericht maar meer details worden niet gegeven. Bij Exmar was niemand bereikbaar voor commentaar.

Caribbean

Saverys is, na het afspringen van het huurcontract met het Canadese Pacific Rubiales exact twee jaar terug, op zoek naar een andere partij die het gevaarte van 350 miljoen dollar voor langetermijn wil huren. Maar dat loopt niet van een leien dakje.

Het afgelopen jaar doken verschillende pistes op van mogelijke kandidaat-huurders maar die werden nooit bevestigd. Volgens de laatste berichten zouden er onderhandelingen zijn geweest met het bedrijf IFNLG, een joint venture van de Iraanse maatschappij Kharg Gas Refining Company en het Noorse Hemla. IFNLG zou de Caribbean FLNG dan verhuren aan de Iraanse staatsoliemaatschappij NIOC voor de uitvoer van aardgas vanuit het grote buitengaatse Pars-veld.

Die gesprekken zouden voorlopig on hold zijn gezet wegens 'onbevredigende contractvoorwaarden', is bij analisten te horen. Sowieso zouden de inkomsten van de Caribbean FLNG ten vroegste in 2019 binnenstromen. De Caribbean ligt voorlopig in de Wison-werf in China.

Volgens berekeningen zou de verhuur jaarlijks 30 tot 40 miljoen dollar moeten kunnen bijdragen tot de brutowinst van Exmar. Cash die levensnoodzakelijk is om de schulden af te betalen.

Meerwaarden

Exmar boekte vorig jaar 141 miljoen dollar brutobedrijfswinst en 70 miljoen bedrijfswinst. Maar die winst is volledig te danken aan meerwaarden. De verkoop van de verzekeringsmakelaar Belgibo leverde 27 miljoen dollar op. De verkoop van het belang van 50 procent in drie lng-tankers met eigen vergassingsinstallatie aan zijn Amerikaanse partner Excelerate zorgde voor 70 miljoen dollar winst. Exmar boekte wel een waardevermindering van 22,5 miljoen op de verkoop van de Excel en een minwaarde van 2,6 miljoen op de verkoop van de Temse.

Netto houdt Exmar 28 miljoen dollar over, dat is 12 miljoen minder dan het jaar voordien. De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten was 42 miljoen negatief, bijna 37 miljoen dollar slechter dan het jaar voordien. Dat betekent dat Exmar operationeel onvoldoende cash genereert om zijn schulden af te betalen.

Schulden

Eind juni bedroegen de schulden 567 miljoen dollar. Daar komt mogelijk zo'n 300 miljoen dollar bij voor de oplevering van het hervergassingsplatform FSRU - dat volgens Exmar inkomsten zal genereren in de tweede helft van 2018 - en de oplevering van de Caribbean FNLG vorig jaar.

De verkoop van de drie lng-platformen aan Excelerate verminderde de schuldenlast met ongeveer 328 miljoen dollar. Exmar heeft momenteel voor 373 miljoen dollar leningen uitstaan, zo staat in het persbericht.