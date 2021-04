Offensief van nachttreinen naar Berlijn

Over een jaar kunnen liefhebbers kiezen uit twee nachttreinen per etmaal van Brussel naar Berlijn.

De Vlaamse ondernemers Louis De Jaeger en Louis Lammertyn presenteerden maandag hun Moonlight Express. Die geleasede nachttrein die 360 passagiers kan vervoeren moet vanaf april 2022 dagelijks tussen Brussel-Zuid en Berlijn rijden. Onderweg wordt nog gestopt in Luik en wellicht een aantal Duitse steden. De trein vertrekt uit Brussel rond 20 uur en komt tegen 9 uur in de Duitse hoofdstad aan.

Tegelijk kondigden twee Nederlandse ondernemers aan dat ze met hun European Sleeper vanaf volgend jaar 's nachts van Brussel via Amsterdam en Berlijn naar Praag rijden. De European Sleeper is een coöperatieve vennootschap waarvan nog aandelen te koop zijn.

Moonlight-ondernemer De Jaeger ziet de European Sleeper niet als concurrentie: 'We kennen elkaar en hebben onlangs nog - rekening houdend met de coronamaatregelen - samen een whisky gedronken aan de Belgisch-Nederlandse grens.' In tegenstelling tot de European Sleeper ziet De Jaeger zijn Moonlight Express niet als een budgetspeler maar 'als een hotel-restaurant op wielen'. Hij rekent ook op Londenaars die op vrijdag na het werk de Eurostar naar Brussel nemen, om vervolgens met zijn Moonlight Express door te rijden naar Berlijn.

Romantiek

Na een dor decennium is de nachttrein aan een revival bezig. Dat is vooral te danken aan de Oostenrijkse staatsspoorwegmaatschappij ÖBB, die een aantal lijnen reanimeerde. Nachttreinen heten een aantrekkelijk alternatief te zijn voor de auto of het vliegtuig bij afstanden van 800 tot 1.000 kilometer. Of er naast een hoop romantiek ook geld te verdienen is met het uitbaten van een internationaal nachtnet is nog onzeker.