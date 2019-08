Olierederij Euronav duikt 38 miljoen in het rood

CEO Hugo De Stoop is 'teleurgesteld' dat het herstel van de vrachttarieven nog niet is ingezet, maar verwacht beterschap vanaf het vierde kwartaal.

Euronav, 's werelds grootste onafhankelijke tankeroperator, dook door de lagere tankertarieven over het tweede kwartaal netto 38,6 miljoen dollar in het rood, tegenover een nettowinst van 19,5 miljoen over het eerste kwartaal. Het verlies ligt min of meer in lijn met de 37 miljoen dollar die analisten gemiddeld verwachtten.

Dat verlies is logisch: gemiddeld bracht een supertanker in het tweede kwartaal 23.200 dollar per dag op, terwijl Euronav ongeveer 27.000 dollar moet verdienen om break-even te draaien.

Als verklaringen voor de verhoogde druk op de vrachttarieven de voorbije drie maanden verwijst De Stoop onder meer naar langer dan verwachte onderhoudsplannen van raffinaderijen - waardoor minder olie te verschepen valt - en de lagere productie van het oliekartel OPEC.

Eddie verkocht

De Stoop, die eerder dit jaar de fakkel overnam van Paddy Rogers, zei in mei al dat de tweede jaarhelft beter wordt. De groep kondigde eerder deze week een meerwaarde van 14 miljoen dollar op de verkoop van de oude supertanker Eddie aan.

De Stoop blijft ook bij zijn prognose dat de marktomgeving voor reders vanaf het vierde kwartaal zou moeten opklaren, al erkent hij in de persmededeling van donderdagochtend teleurgesteld te zijn dat het herstel van de vrachttarieven nog niet is ingezet.

Stijgende export

Een van de factoren die moet bijdragen aan het herstel is volgens De Stoop 'de voortdurende stijging van de exportvolumes uit de Verenigde Staten'. De Amerikanen zijn dankzij de schalieolieboom voor het eerst sinds 1973 de grootste olieproducent ter wereld.