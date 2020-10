Onderzoek naar mensenhandel bij transportbedrijf Van Steenbergen

Er loopt een onderzoek naar mensenhandel bij het Arendonkse transportbedrijf Van Steenbergen. Dinsdag zijn dertien huiszoekingen gebeurd, drie verdachten zijn opgepakt.

Op dertien plaatsen in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen hebben dinsdag huiszoekingen plaatsgevonden in een onderzoek naar mensenhandel en sociale fraude bij een bedrijf met hoofdzetel in Arendonk. Drie verdachten zijn opgepakt. Dat heeft het federaal parket bekendgemaakt. De Tijd vernam uit goede bron dat het om het transportbedrijf Van Steenbergen gaat.

De onderneming zou via postbusbedrijven in verschillende Europese landen buitenlandse chauffeurs, vooral Roemenen, tewerkgesteld hebben tegen in België onaanvaardbare tarieven. Hun verloning bedroeg tot 600 euro per maand plus een onkostenvergoeding, meldt het persagentschap Belga.

Ook zou sprake zijn van mensenhandel, vanwege de omstandigheden waarin de chauffeurs werken. Heel wat chauffeurs legden verklaringen af over te lange werkdagen, inbreuken op de rij- en rusttijden, te lange arbeidsperioden en de voorzieningen. Toiletten, douches, de verwarming en overnachtingsmogelijkheden zouden te wensen overlaten.

Het bedrijf buit zijn Roemeense en Bulgaarse chauffeurs uit via een postbusbedrijf dat met de chauffeurs Slovaakse arbeidscontracten afsluit voor 500 euro bruto per maand. BTB-ABVV Socialistische vakbond

De huiszoekingen vonden plaats op de hoofdzetel van de onderneming in Arendonk, maar ook in privéwoningen van een aantal managers. Het doel was bewijsmateriaal vinden nadat aanwijzingen waren opgedoken dat het transportbedrijf via postbusbedrijven de indruk zou willen wekken dat werknemers gedetacheerd werden vanuit andere landen.

Het onderzoek lijkt volgens het parket aan te tonen dat beslissingen over de chauffeurs en de bestemmingen in België en niet in het buitenland werden genomen. De buitenlandse bedrijven zouden niet rechtstreeks door de Belgische verdachten zijn opgezet, maar via bedrijven in het buitenland waar zij de controle over hadden. Op vraag van de Belgische autoriteiten vonden ook huiszoekingen plaats in Slovakije, Tsjechië en Portugal.

'Sterk dossier'

De socialistische vakbond BTB-ABVV laat in een reactie aan Belga weten dat Roemeense en Bulgaarse chauffeurs al eind 2018 contact opnamen over de praktijken van het transportbedrijf. 'Wij brengen chauffeurs in contact met de inspectiediensten. Samen met onze informatie vormt dat een sterk dossier.' De vakbond noemt het essentieel dat chauffeurs verklaringen durven af te leggen, zodat 'malafide werkgevers betrapt en veroordeeld kunnen worden'.