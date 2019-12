Onderzoek naar sociale fraude bij transporteur uit Temse

Het gerecht is binnengevallen bij een transportgroep uit Temse, Kubin Transport. Die zou volgens het gerecht werken met een nepbedrijf in Bulgarije om hier sociale fraude te plegen.

Het gerecht had uit de transportsector verschillende klachten gekregen over Kubin International Transport, met hoofdzetel in Temse. Uit de eerste vaststellingen bleek het bedrijf een zusterbedrijf te hebben in Bulgarije. De vrachtwagens werden ingeschreven in Bulgarije. Er werden ook Bulgaarse en Roemeense chauffeurs met Bulgaarse arbeidsovereenkomsten aangeworven.

Het arbeidsauditoraat van Oost-Vlaanderen liet de constructie natrekken door een onderzoeksrechter in Dendermonde. De speurders vonden aanwijzingen dat het zusterbedrijf in Bulgarije een nepfirma was en dat alle activiteiten gewoon vanuit Temse werden aangestuurd. In dat geval moet de volledige groep als een Belgische firma worden beschouwd en moeten de werknemers hier worden aangegeven. Zodat er hier sociale zekerheidsbijdragen worden betaald en de chauffeurs worden betaald volgens de Belgische normen.

Grootschalige actie

Afgelopen zondag was er een grootschalige actie in het onderzoek, met onder andere een huiszoeking op de hoofdzetel in Temse. Ook de vrachtwagenchauffeurs zijn gecontroleerd, ook in de Antwerpse haven waar het bedrijf ook actief is. De politiespeurders konden samen met de inspectiediensten in totaal 63 chauffeurs verhoren.